Adolescentes de 16 anos são executadas de pijama durante invasão em Salvador

Wendel de Novais
Publicado em 11 de março de 2026 às 10:49
Duas adolescentes foram encontradas mortas na manhã desta quarta-feira (11) na região do Novo Marotinho, no bairro de São Marcos, em Salvador, após uma invasão a casa onde as vítimas estavam dormindo, de acordo com fonte policiais.
O crime teria sido cometido por três homens armados, que invadiram o imóvel e atiraram contra a primeira menina. A adolescente executada dentro da residência foi identificada como Beatriz Caroline Bispo dos Santos, 16 anos, pela Polícia Civil (PC).
Jovem foi tirada de casa e morta a tiros
Em seguida, os criminosos retiraram a outra vitima, que ainda estava de pijama, da casa e a levaram até um beco nas imediações da Via Regional, onde atiraram contra ela, que morreu no local. A segunda adolescente foi identificada apenas como Priscila.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e providenciar a remoção dos corpos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que investiga os dois casos.
Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram que a vítima já estava sem sinais vitais no beco.