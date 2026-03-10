CRIME

Ambulante denuncia agressão de turistas israelenses em Itacaré: 'Jogou o celular na minha cara'

Vítima afirma que tentava registrar a confusão quando teve o celular tomado

Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:07

Ambulante denunciou agressão e mostrou nariz fraturado Crédito: Reprodução

Uma vendedora ambulante denunciou uma agressão de turistas israelenses enquanto trabalhava em Itacaré, no sul da Bahia, na última sexta-feira (6). O caso aconteceu na Rua da Pituba, uma das áreas mais movimentadas do destino turístico. A agressão teria acontecido no momento em o grupo de turistas quebrava vasos de plantas no meio da rua.

Uma conhecida dela se aproximou do grupo para pedir que parassem com a depredação e tentou conversar em inglês. Durante a discussão, um dos homens teria arremessado o próprio celular contra a cabeça da mulher. Ao presenciar a situação, a ambulante começou a gravar a confusão com o celular.

Ainda de acordo com o depoimento, outro integrante do grupo tomou o aparelho das mãos dela e lançou o objeto contra o rosto da vítima. Com o impacto, a trabalhadora sofreu fratura no nariz.

“Isso foi um ataque onde os israelenses tentaram puxar meu cabelo. Eu tentei filmar com meu próprio telefone. Um deles tomou e jogou o celular na minha cara. Isso eu posso ter gravado no meu celular porque eu estava filmando no momento”, afirmou.