CRIME

Dois homens morrem após ataque a tiros na Bahia; um foi atingido por bala perdida

Crime ocorreu no centro de Lajedão; suspeitos fugiram após disparos

Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:30

Célio Rodrigues Assunção foi vítima de bala perdida Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros terminou com duas pessoas mortas no centro da cidade de Lajedão, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu na noite de domingo (8) e as vítimas foram identificadas como Jailton Alves Ferreira, de 22 anos, que morreu logo após ser atingido pelos disparos, e Célio Rodrigues Assunção, de 46 anos, chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos .



De acordo com informações do g1, Jailton seria o principal alvo do ataque. No entanto, como os suspeitos efetuaram diversos disparos, o segundo homem acabou atingido durante a ação. Os autores dos tiros estavam dentro de um carro e fugiram logo após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Ataque a tiros assustou moradores de Lajedão 1 de 4

A investigação também aponta que Jailton possuía registros policiais por furto e era usuário de drogas. Já Célio, que acabou atingido por bala perdida, não tinha antecedentes criminais nem relação conhecida com atividades ilícitas.

