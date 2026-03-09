VIOLÊNCIA

Motorista e passageiros são vítimas de assalto em ônibus em Feira de Santana

Crime ocorreu no início da manhã desta segunda (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:24

Ônibus foi assaltado após saída do terminal Crédito: Divulgação/ Seprev

Um motorista e passageiros de um ônibus foram alvos de um assalto na manhã desta segunda-feira (8), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O suspeito ainda não foi identificado pelas autoridades policiais.

O veículo 12002 fazia a linha 013 – Km 14 (Ipuaçu) e havia saído do Terminal Central às 6h50, quando foi alvo do assalto praticado por um homem que se passava por passageiro.

Vítimas afirmaram que o crime foi anunciado quando o ônibus já trafegava pela Avenida de Contorno, nas imediações do supermercado Atacadão.

“Sob grave ameaça, segundo relatou o motorista, o assaltante exigiu que ele alterasse o roteiro do ônibus enquanto subtraía os pertences dos passageiros e dele. Em seguida, já nas proximidades da entrada do bairro Nova Esperança, o autor do assalto desceu do veículo e fugiu do local”, relatou o representante da Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (Seprev), Luziel Andrade.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem estava armado e subtraiu um celular e uma quantia em dinheiro de um passageiro. O ônibus, com os passageiros e o motorista, foi encaminhado para a Delegacia do Complexo Policial do bairro Sobradinho, de acordo com a Seprev.