Motorista e passageiros são vítimas de assalto em ônibus em Feira de Santana

Elaine Sanoli
Publicado em 9 de março de 2026 às 18:24
Um motorista e passageiros de um ônibus foram alvos de um assalto na manhã desta segunda-feira (8), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O suspeito ainda não foi identificado pelas autoridades policiais.
O veículo 12002 fazia a linha 013 – Km 14 (Ipuaçu) e havia saído do Terminal Central às 6h50, quando foi alvo do assalto praticado por um homem que se passava por passageiro.
Vítimas afirmaram que o crime foi anunciado quando o ônibus já trafegava pela Avenida de Contorno, nas imediações do supermercado Atacadão.
“Sob grave ameaça, segundo relatou o motorista, o assaltante exigiu que ele alterasse o roteiro do ônibus enquanto subtraía os pertences dos passageiros e dele. Em seguida, já nas proximidades da entrada do bairro Nova Esperança, o autor do assalto desceu do veículo e fugiu do local”, relatou o representante da Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (Seprev), Luziel Andrade.
Segundo informações da Polícia Civil, o homem estava armado e subtraiu um celular e uma quantia em dinheiro de um passageiro. O ônibus, com os passageiros e o motorista, foi encaminhado para a Delegacia do Complexo Policial do bairro Sobradinho, de acordo com a Seprev.
A 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana) investiga a autoria do roubo. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela Seprev e serão encaminhadas à Polícia Civil para tentar identificar o assaltante.