Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

Agência Correio
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:00
O mundo digital facilita os pagamentos, mas a dependência total da tecnologia traz riscos invisíveis. Por esse motivo, diversos bancos centrais na Europa estão emitindo alertas sobre a importância de guardar dinheiro em espécie. A orientação foca em garantir que o consumo essencial continue mesmo em casos de ataques cibernéticos.
Eventos recentes, como interrupções de rede e tensões geopolíticas, mostram que o sistema eletrônico pode ser vulnerável. Ter uma quantia física disponível assegura que você consiga adquirir combustível e medicamentos sem depender de cartões ou aplicativos.
Cartões de banco
As recomendações variam de acordo com o país, mas sempre focam no curto prazo. Na Holanda, as autoridades indicam que ter entre 200 e 500 euros em casa traz a segurança necessária para uma semana. Já na Suécia, a orientação é manter cerca de 170 euros por cada membro da família.
Ademais, os especialistas poloneses sugerem que 1.000 PLN bastam para suprir as necessidades emergenciais de um lar. Esses valores não são poupanças de longo prazo, mas recursos para enfrentar dificuldades temporárias. Trata-se de um elemento vital para estratégias modernas de segurança doméstica e financeira.
Especialistas afirmam que o aumento do dinheiro físico não indica medo de falência das instituições financeiras. Na verdade, a quantidade de dinheiro em circulação está aumentando constantemente porque as pessoas buscam proteção contra falhas sistêmicas. A cautela surge como resposta a apagões no Ocidente e incertezas globais.
Nesse sentido, o site Forsal.pl esclarece que a medida não incentiva as pessoas a "fugir dos bancos" de maneira definitiva. A recomendação funciona como um estoque de segurança, tal qual fazemos com medicamentos ou alimentos não perecíveis. O foco principal é manter a funcionalidade da vida cotidiana durante crises de infraestrutura tecnológica.