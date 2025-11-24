Acesse sua conta
Estudo: mais de 70% das agressões masculinas contra mulheres têm crianças como testemunhas

Este percentual se traduz em aproximadamente 1,94 milhão de agressões presenciadas por menores de idade

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:56

Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Shutterstock

O retrato da violência doméstica no Brasil é uma tragédia social e estrutural, que ultrapassa os limites da casa para afetar de maneira definitiva não só a vida de mulheres, mas também a formação da próxima geração. Uma pesquisa nacional de abrangência inédita revela que cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras enfrentaram episódios de violência nos últimos doze meses. O dado novo, no entanto, expõe uma outra face do problema: em 71% dessas agressões, havia testemunhas. E, em 70% desses casos presenciados, uma criança estava no ambiente.

Este percentual se traduz em aproximadamente 1,94 milhão de agressões presenciadas por menores. O número, extraído do Mapa Nacional da Violência de Gênero, mantido pelo Observatório da Mulher contra a Violência (OMV) do Senado Federal, Instituto Natura e Gênero e Número, coloca o ciclo de agressão no centro do debate sobre desenvolvimento e saúde pública, demonstrando que a violência contra a mulher não é um fato isolado, mas uma questão que contamina famílias e comunidades inteiras. A recorrência é um marcador da persistência do problema: para 58% das entrevistadas, a situação é crônica, estendendo-se por mais de um ano, em um ciclo cuja ruptura é dificultada pela dependência econômica e pela fragilidade da rede de apoio.

Violência masculina contra a mulher

A Testemunha Silenciosa

A revelação sobre a presença de crianças eleva o nível de urgência da resposta do Estado e da sociedade. Para a Agência Brasil, o coordenador do Instituto de Pesquisa DataSenado, Marcos Ruben de Oliveira, ressalta que essa foi a primeira vez que a pesquisa investigou a presença de outras pessoas, confirmando a tese de que o impacto da violência de gênero transcende a vítima direta. A exposição de crianças a cenas de agressão é um fator de risco comprovado para o desenvolvimento de traumas profundos, podendo modular a percepção delas sobre relacionamentos e normalizar a violência como forma de resolução de conflitos, perpetuando o ciclo.

A profundidade do problema é agravada pelo silêncio de quem assiste. Em 40% das situações com testemunhas, a mulher agredida não recebeu qualquer ajuda imediata.

O Primeiro Socorro

A busca por apoio, um passo fundamental para o rompimento do vínculo com o agressor, permanece concentrada no âmbito privado. Após a violência, a maioria das vítimas procurou a família (58%), a igreja (53%) ou amigos (52%). Essa esfera íntima se estabelece como o primeiro socorro, mas nem sempre atua como ponte para a esfera legal.

O estudo aponta para o papel crucial de líderes religiosos e familiares no processo de orientação. Apenas 28% das mulheres procuraram as Delegacias da Mulher, e somente 11% acionaram o serviço Ligue 180. A antropóloga Beatriz Accioly, do Instituto Natura, sublinha a necessidade de que quem acolhe – seja um familiar ou uma liderança – saiba orientar com clareza sobre os caminhos formais de proteção. A alta adesão ao amparo religioso por mulheres evangélicas (70%) e o recurso a familiares por católicas (59%) reforçam a importância da capilaridade dessas redes privadas, que precisam ser aliadas e não substitutas dos órgãos públicos.

Desconhecimento e Renda

A fragilidade na busca por apoio formal encontra uma explicação alarmante no desconhecimento da principal ferramenta legal de proteção. A pesquisa detalha que 67% das brasileiras conhecem pouco a Lei Maria da Penha (Lei Federal $\text{nº } 11.340/\text{2006}$) e 11% a desconhecem totalmente.

Este desconhecimento é inversamente proporcional à condição socioeconômica e educacional da vítima. O percentual de mulheres que não sabem nada sobre a lei é maior entre as analfabetas (30%) e aquelas com ensino fundamental incompleto (20%), enquanto cai para apenas 3% entre as que possuem ensino superior completo. Da mesma forma, 13% das mulheres com renda familiar de até dois salários mínimos desconhecem totalmente a lei, um número quatro vezes maior do que no grupo com renda superior a seis salários mínimos. Mulheres com mais de 60 anos (18%) também demonstraram maior falta de acesso a essa informação.

Apesar do baixo conhecimento sobre o texto legal, a Lei Maria da Penha é vista como um instrumento de proteção total ou parcial por 75% das brasileiras, o que indica uma percepção positiva da legislação, mesmo que genérica. Contudo, essa crença na eficácia é menor entre mulheres com baixa escolaridade, sugerindo que o ceticismo caminha junto com a vulnerabilidade e o acesso restrito a informações e direitos.

Acesso à Defesa

Quando questionadas sobre a rede formal de apoio, as Delegacias da Mulher são o equipamento mais conhecido (93%). As Defensorias Públicas surgem em segundo (87%), seguidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS/CREAS), citados por 81%.

A diferença no nível de conhecimento entre as Delegacias e a Casa da Mulher Brasileira (38%) – uma estrutura mais completa e integrada para acolhimento – indica um desafio na implementação e divulgação de políticas públicas mais recentes e especializadas. O problema da violência, em sua dimensão estrutural e crônica, exige uma resposta coordenada que atinja a ponta da rede de apoio: a vítima mais vulnerável, aquela que, pela renda e educação, é a que menos conhece seus direitos e a que mais convive com o trauma familiar.

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

