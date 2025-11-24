ESCÂNDALO

Estudo: mais de 70% das agressões masculinas contra mulheres têm crianças como testemunhas

Este percentual se traduz em aproximadamente 1,94 milhão de agressões presenciadas por menores de idade

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:56

Violência contra a mulher Crédito: Shutterstock

O retrato da violência doméstica no Brasil é uma tragédia social e estrutural, que ultrapassa os limites da casa para afetar de maneira definitiva não só a vida de mulheres, mas também a formação da próxima geração. Uma pesquisa nacional de abrangência inédita revela que cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras enfrentaram episódios de violência nos últimos doze meses. O dado novo, no entanto, expõe uma outra face do problema: em 71% dessas agressões, havia testemunhas. E, em 70% desses casos presenciados, uma criança estava no ambiente.

Este percentual se traduz em aproximadamente 1,94 milhão de agressões presenciadas por menores. O número, extraído do Mapa Nacional da Violência de Gênero, mantido pelo Observatório da Mulher contra a Violência (OMV) do Senado Federal, Instituto Natura e Gênero e Número, coloca o ciclo de agressão no centro do debate sobre desenvolvimento e saúde pública, demonstrando que a violência contra a mulher não é um fato isolado, mas uma questão que contamina famílias e comunidades inteiras. A recorrência é um marcador da persistência do problema: para 58% das entrevistadas, a situação é crônica, estendendo-se por mais de um ano, em um ciclo cuja ruptura é dificultada pela dependência econômica e pela fragilidade da rede de apoio.

Violência masculina contra a mulher 1 de 26

A Testemunha Silenciosa

A revelação sobre a presença de crianças eleva o nível de urgência da resposta do Estado e da sociedade. Para a Agência Brasil, o coordenador do Instituto de Pesquisa DataSenado, Marcos Ruben de Oliveira, ressalta que essa foi a primeira vez que a pesquisa investigou a presença de outras pessoas, confirmando a tese de que o impacto da violência de gênero transcende a vítima direta. A exposição de crianças a cenas de agressão é um fator de risco comprovado para o desenvolvimento de traumas profundos, podendo modular a percepção delas sobre relacionamentos e normalizar a violência como forma de resolução de conflitos, perpetuando o ciclo.

A profundidade do problema é agravada pelo silêncio de quem assiste. Em 40% das situações com testemunhas, a mulher agredida não recebeu qualquer ajuda imediata.

O Primeiro Socorro

A busca por apoio, um passo fundamental para o rompimento do vínculo com o agressor, permanece concentrada no âmbito privado. Após a violência, a maioria das vítimas procurou a família (58%), a igreja (53%) ou amigos (52%). Essa esfera íntima se estabelece como o primeiro socorro, mas nem sempre atua como ponte para a esfera legal.

O estudo aponta para o papel crucial de líderes religiosos e familiares no processo de orientação. Apenas 28% das mulheres procuraram as Delegacias da Mulher, e somente 11% acionaram o serviço Ligue 180. A antropóloga Beatriz Accioly, do Instituto Natura, sublinha a necessidade de que quem acolhe – seja um familiar ou uma liderança – saiba orientar com clareza sobre os caminhos formais de proteção. A alta adesão ao amparo religioso por mulheres evangélicas (70%) e o recurso a familiares por católicas (59%) reforçam a importância da capilaridade dessas redes privadas, que precisam ser aliadas e não substitutas dos órgãos públicos.

Desconhecimento e Renda

A fragilidade na busca por apoio formal encontra uma explicação alarmante no desconhecimento da principal ferramenta legal de proteção. A pesquisa detalha que 67% das brasileiras conhecem pouco a Lei Maria da Penha (Lei Federal $\text{nº } 11.340/\text{2006}$) e 11% a desconhecem totalmente.

Este desconhecimento é inversamente proporcional à condição socioeconômica e educacional da vítima. O percentual de mulheres que não sabem nada sobre a lei é maior entre as analfabetas (30%) e aquelas com ensino fundamental incompleto (20%), enquanto cai para apenas 3% entre as que possuem ensino superior completo. Da mesma forma, 13% das mulheres com renda familiar de até dois salários mínimos desconhecem totalmente a lei, um número quatro vezes maior do que no grupo com renda superior a seis salários mínimos. Mulheres com mais de 60 anos (18%) também demonstraram maior falta de acesso a essa informação.

Apesar do baixo conhecimento sobre o texto legal, a Lei Maria da Penha é vista como um instrumento de proteção total ou parcial por 75% das brasileiras, o que indica uma percepção positiva da legislação, mesmo que genérica. Contudo, essa crença na eficácia é menor entre mulheres com baixa escolaridade, sugerindo que o ceticismo caminha junto com a vulnerabilidade e o acesso restrito a informações e direitos.

Acesso à Defesa

Quando questionadas sobre a rede formal de apoio, as Delegacias da Mulher são o equipamento mais conhecido (93%). As Defensorias Públicas surgem em segundo (87%), seguidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS/CREAS), citados por 81%.

A diferença no nível de conhecimento entre as Delegacias e a Casa da Mulher Brasileira (38%) – uma estrutura mais completa e integrada para acolhimento – indica um desafio na implementação e divulgação de políticas públicas mais recentes e especializadas. O problema da violência, em sua dimensão estrutural e crônica, exige uma resposta coordenada que atinja a ponta da rede de apoio: a vítima mais vulnerável, aquela que, pela renda e educação, é a que menos conhece seus direitos e a que mais convive com o trauma familiar.