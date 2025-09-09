SUL DA BAHIA

Homem é condenado a 12 anos de prisão e a pagar R$ 70 mil de dano moral por feminicídio

Marta de Jesus Nascimento foi morta em 2023, em Ibicaraí

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:00

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Foi condenado a 12 anos de prisão, o homem que matou a facadas companheira em Ibicaraí, no Sul da Bahia. Givaldo Silva de Jesus foi condenado no dia 3 de setembro por feminicídio.

O crime de feminicídio contra Marta de Jesus Nascimento foi cometido no dia 20 de agosto de 2023. A vítima foi atingida por golpes de faca na casa em que viviam, no Bairro do Luxo.

A condenação acatou a tese sustentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do promotor de Justiça Alex Bezerra Bacelar, que qualificou o crime por motivo torpe, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com impossibilidade de defesa da vítima.