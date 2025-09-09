Acesse sua conta
Idoso morre após ser atingido por escavadeira durante o trabalho

Caso foi registrado no interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:01

Prefeitura decretou ponto facultativo após a morte
Prefeitura decretou ponto facultativo após a morte Crédito: Reprodução

Um idoso morreu após ser atingido por uma escavadeira hidráulica na segunda-feira (8), no povoado de Lajedo do Pimenta, na zona rural de Lapão, no norte baiano. Pedro Guedes Neto, de 62 anos, foi vítima do equipamento enquanto entregava uma marmita para o operador da máquina. O caso é investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia. 

Pedro Guedes era servidor municipal, e a prefeitura decretou ponto facultativo nesta terça-feira (9) por conta da morte. "Contamos com a compreensão de todos e nos solidarizamos, mais uma vez, com a família, amigos e colegas de trabalho", disse a gestão, em nota. O operador da máquina que atingiu o trabalhador ficou em estado de choque após o acidente. 

De acordo com informações do MPT, o operador da escavadeira precisou ser levado para uma unidade de saúde localizada no centro da cidade. A vítima, Pedro Guedes Neto, era servidor público e entregava marmitas regularmente na área de cascalheira. O Ministério Público do Trabalho busca identificar a empresa responsável pelo serviço realizado pelo operador da máquina e os protocolos de segurança do trabalho adotados no canteiro.

"A abertura de inquérito por parte do MPT tem como objetivo apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco", diz o órgão. Uma das prioridades é garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes.

Também serão solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento das normas de saúde e segurança. Em casos de acidentes de trabalho fatais, a SRT-BA realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. 

