Homem é preso por oferecer dinheiro a adolescente em troca de relação sexual na Bahia

Antes de ser detido, suspeito já era investigado por homicídio

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:55

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem de 55 anos foi preso na segunda-feira (8), sob suspeita de oferecer dinheiro para uma adolescente em troca de favores sexuais. O suspeito foi preso em uma chácara na zona rural de Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

As investigações da Polícia Civil (PC) começaram depois de uma denúncia do Conselho Tutelar. O órgão informou que o suspeito teria oferecido uma quantia - que não foi revelada pela PC - para manter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos no final de agosto.

Além do crime de favorecimento da prostituição infantil, o homem também é investigado pelo homicídio de Marcos Luciano Oliveira Lopes, de 29 anos, vítima de disparos de arma de fogo no Loteamento Anita Ferreira Borges, na noite de 24 de março deste ano.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na casa do suspeito, onde foram encontradas três armas, além de cartões e notas promissórias utilizadas na prática de agiotagem. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

O investigado foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Riachão das Neves, submetido a exame de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

