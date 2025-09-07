Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:19
Uma mulher foi presa em flagrante após dirigir um carro embriagada, na madrugada deste domingo (7), em Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi encontrada brigando com o irmão logo após o carro quebrar depois de bater no meio fio. A dupla teria tentado subornar os policiais logo após desacatá-los, mas foram conduzidos à delegacia.
Em nota, a PM contou que fazia a intensificação do patrulhamento em Lauro de Freitas, quando foi acionada para verificar a situação de um veículo que havia quebrado após bater no meio fio. Eles foram informados que os ocupantes do automóvel estavam brigando entre si.
Ao chegar no local, na Rua Romualdo de Brito, os dois foram encontrados trocando agressões. Durante a abordagem, a PM identificou sinais de embriaguez na dupla que, ao saber que seria conduzida à delegacia, desobedeceu às ordens, desacatou, tentou subornar as autoridades e resistiu à prisão.
Os dois foram levados até a 23ª Delegacia Territorial da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada, segundo a Polícia Militar. A Polícia Civil, no entanto, confirma apenas a prisão da mulher por condução do veículo sob efeito de álcool e afirma que ela segue à disposição da Justiça.