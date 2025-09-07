LAURO DE FREITAS

Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno

Caso ocorreu na madrugada deste domingo (7)

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:19

23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) Crédito: Google Streetview

Uma mulher foi presa em flagrante após dirigir um carro embriagada, na madrugada deste domingo (7), em Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi encontrada brigando com o irmão logo após o carro quebrar depois de bater no meio fio. A dupla teria tentado subornar os policiais logo após desacatá-los, mas foram conduzidos à delegacia.

Em nota, a PM contou que fazia a intensificação do patrulhamento em Lauro de Freitas, quando foi acionada para verificar a situação de um veículo que havia quebrado após bater no meio fio. Eles foram informados que os ocupantes do automóvel estavam brigando entre si.

Ao chegar no local, na Rua Romualdo de Brito, os dois foram encontrados trocando agressões. Durante a abordagem, a PM identificou sinais de embriaguez na dupla que, ao saber que seria conduzida à delegacia, desobedeceu às ordens, desacatou, tentou subornar as autoridades e resistiu à prisão.