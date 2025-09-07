Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno

Caso ocorreu na madrugada deste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:19

23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas)
23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) Crédito: Google Streetview

Uma mulher foi presa em flagrante após dirigir um carro embriagada, na madrugada deste domingo (7), em Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi encontrada brigando com o irmão logo após o carro quebrar depois de bater no meio fio. A dupla teria tentado subornar os policiais logo após desacatá-los, mas foram conduzidos à delegacia.

Em nota, a PM contou que fazia a intensificação do patrulhamento em Lauro de Freitas, quando foi acionada para verificar a situação de um veículo que havia quebrado após bater no meio fio. Eles foram informados que os ocupantes do automóvel estavam brigando entre si.

Ao chegar no local, na Rua Romualdo de Brito, os dois foram encontrados trocando agressões. Durante a abordagem, a PM identificou sinais de embriaguez na dupla que, ao saber que seria conduzida à delegacia, desobedeceu às ordens, desacatou, tentou subornar as autoridades e resistiu à prisão.

Os dois foram levados até a 23ª Delegacia Territorial da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada, segundo a Polícia Militar. A Polícia Civil, no entanto, confirma apenas a prisão da mulher por condução do veículo sob efeito de álcool e afirma que ela segue à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - Polícia apreende mais de 18 quilos de drogas em casa na cidade de Juazeiro

Polícia apreende mais de 18 quilos de drogas em casa na cidade de Juazeiro
Imagem - Veja as melhores proteínas para ganhar massa muscular sem engordar

Veja as melhores proteínas para ganhar massa muscular sem engordar
Imagem - Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade
01

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Imagem - Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'
02

Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'

Imagem - Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar
03

Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
04

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96