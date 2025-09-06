SALVADOR

Adolescente é morto a tiros dentro de barbearia na Federação; dono também ficou ferido

Além deste, outros 48 casos de adolescentes baleados foram registrados em Salvador e RMS este ano

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 15:07

Barbearia fica localizada na rua Ferreira Santos Crédito: Reprodução/TV Bahia

Durante a noite da última sexta-feira (5), um adolescente foi morto a tiros enquanto estava dentro de uma barbearia no bairro da Federação, em Salvador. O dono do estabelecimento, localizado na Rua Ferreira Santos, também ficou ferido no ataque.

De acordo com o registro da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Guilherme dos Santos Ferreira, de 17 anos. Ele estava na barbearia quando foi surpreendido por um homem que entrou no local e disparou contra ele.

O dono do empreendimento também foi baleado e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) por moradores. Até o momento, não há atualizações sobre o seu estado de saúde.

Equipe da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para o local do crime. "Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas ninguém foi preso", informou a Polícia Militar por meio de nota. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

