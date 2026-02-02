Acesse sua conta
Vacinação infantil gratuita: Shopping Piedade recebe campanha nesta terça-feira (3)

Ação acontece no piso L3; veja os imunizantes disponíveis e o horário do serviço

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:21

Campanha de vacinação acontece no Shopping Piedade
Campanha de vacinação acontece no Shopping Piedade Crédito: Divulgação

As crianças que não estão com as vacinas em dia ganharam uma nova oportunidade de atualizar o cartão de vacinação. Nesta terça-feira (3), acontece uma campanha de imunização voltada pra esse público no Shopping Piedade, no Centro de Salvador.

A ação, realizada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) em parceria com o centro de compras, vai ofertar imunizantes contra febre amarela, hepatite B, antitetânica, SCR, além da covid 19.

O serviço gratuito vai funcionar das 9h às 16h, no piso L3, na entrada da Rua Conselheiro Junqueira Ayres, e vai atender crianças a partir de 12 anos.

