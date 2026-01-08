Acesse sua conta
Prefeitura oferece vacina gratuita contra o HPV para jovens em Salvador

Campanha acontece até junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 06:32

Prefeitura de Salvador reforça vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Jovens de 15 a 19 anos têm até junho para se vacinar contra o HPV em Salvador, após a prorrogação da estratégia de ampliação da faixa etária anunciada pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo fortalecer a imunização desse público em todo o país.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 2025 foram aplicadas 28.697 doses da vacina contra o HPV no público de 9 a 14 anos e 1.787 doses entre jovens de 15 a 19 anos. A expectativa da prefeitura é ampliar esse número de imunização com a estratégia voltada aos adolescentes.

Segundo a subcoordenadora de Imunização da SMS, Taciana Matos, a ampliação representa uma oportunidade para adolescentes que não se vacinaram no período indicado. “A vacina HPV é segura e fundamental na prevenção de diversos tipos de cânceres, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. Com a ampliação da faixa etária, adolescentes de 15 a 19 anos que não se vacinaram entre 9 e 14 anos têm até junho deste ano para fazer a dose de resgate e garantir essa proteção, contribuindo também para a redução da circulação do vírus na população”, afirmou.

A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente nas 162 salas de vacinação da rede municipal. As unidades de saúde da capital baiana funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, realizando a imunização do público de 9 a 14 anos, que integra o calendário nacional, e dos jovens de 15 a 19 anos contemplados pela estratégia de resgate.

Ainda de acordo com Taciana Matos, além desses grupos, a vacina também é ofertada para pessoas de 15 a 45 anos usuárias de profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, para pessoas imunodeprimidas na faixa etária de 9 a 45 anos e para pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR).

Vacina

