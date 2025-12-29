SAÚDE

Feira de Santana prorroga campanha de vacinação até 2026; entenda

As doses estão disponíveis em todas as 103 salas de imunização da Atenção Primária à Saúde

Monique Lobo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:06

Companha de vacinação contra HPV é prorrogada Crédito: Bruno Concha/Secom

A campanha de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, foi prorrogada até o primeiro semestre de 2026. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29), pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

De acordo com a pasta, a decisão partiu do Ministério da Saúde que considerou que ainda há pessoas nessa faixa etária sem a dose de proteção em todo o país.

A vacina contra o HPV é capaz de prevenir o câncer de colo do útero e outros tipos da doença, como os cânceres de garganta, reto e pênis, além de outras lesões genitais. Em Feira de Santana, as doses estão disponíveis em todas as 103 salas de imunização da Atenção Primária à Saúde, localizadas na sede do município e nos distritos.