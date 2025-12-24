Ministério da Saúde amplia vacinação contra HPV para jovens até 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:10
O Ministério da Saúde prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a vacinação contra HPV (papilomavírus humano) destinada a jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose na idade indicada. A campanha terminaria em dezembro deste ano, mas seguirá válida com a meta de vacinar 7 milhões de pessoas.
Segundo o Ministério da Saúde, a medida tem como objetivo reforçar a proteção desse público em todo o país. A estratégia seguirá vigente até a próxima Campanha de Vacinação nas Escolas, permitindo que adolescentes e jovens que perderam a oportunidade de vacinar-se dos 9 aos 14 anos ainda possam garantir a imunização.
Até dezembro deste ano, a estratégia de resgate aplicou 208,7 mil doses da vacina, dos quais 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos. De acordo com o Ministério, a ampliação do prazo possibilita que adolescentes e jovens garantam a proteção individual e contribuam para reduzir a circulação do vírus na população.
A imunização pode ser feita gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através das Unidades Básicas de Saúde (UBS). A vacinação contra o HPV faz parte do calendário nacional de imunização para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Desde 2024, o Brasil passou a adotar o esquema de dose única, substituindo o modelo anterior de duas doses e facilitando o acesso à vacina.