CAMPANHA

Ministério da Saúde amplia vacinação contra HPV para jovens até 2026

A meta é que 7 milhões de adolescentes sejam vacinados

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:10

Vacinação contra o papiloma vírus humano - HPV Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a vacinação contra HPV (papilomavírus humano) destinada a jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose na idade indicada. A campanha terminaria em dezembro deste ano, mas seguirá válida com a meta de vacinar 7 milhões de pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida tem como objetivo reforçar a proteção desse público em todo o país. A estratégia seguirá vigente até a próxima Campanha de Vacinação nas Escolas, permitindo que adolescentes e jovens que perderam a oportunidade de vacinar-se dos 9 aos 14 anos ainda possam garantir a imunização.

Até dezembro deste ano, a estratégia de resgate aplicou 208,7 mil doses da vacina, dos quais 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos. De acordo com o Ministério, a ampliação do prazo possibilita que adolescentes e jovens garantam a proteção individual e contribuam para reduzir a circulação do vírus na população.