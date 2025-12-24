BRASIL

Sistema prisional é alvo de fraude e detentos fogem utilizando credenciais falsas

Até o momento apenas um dos quatro foragidos foi preso pela polícia de Belo Horizonte.

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:38

Ricardo Lopes de Araujo, Wanderson Henrique Lucena Salomão e Nikolas Henrique de Paiva Silva, que deixaram prisão pela porta da frente após fraudarem ordens de soltura Crédito: Foto: Divulgação/Sejusp-MG

Uma grave falha de segurança no sistema prisional de Minas Gerais permitiu que, pelo menos, dois detentos fugissem da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado (21). Os criminosos teriam utilizado credenciais falsas e fraudado o sistema de liberação para deixar a unidade prisional pela porta da frente.

A fuga foi confirmada apenas na manhã desta segunda-feira (23) após uma auditoria interna da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) identificar inconsistências nos registros de saída. As investigações preliminares apontam que a fraude envolveu a emissão de alvarás de soltura falsificados, que foram inseridos no sistema eletrônico do presídio.

Os nomes dos fugitivos não foram divulgados oficialmente até o momento, mas a Sejusp confirmou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as responsabilidades e identificar como os documentos fraudulentos foram aceitos pela equipe de plantão.

O crime aconteceu por meio de alvarás de soltura que teriam sido elaborados com extrema precisão, replicando selos e assinaturas de autoridades judiciais. A principal hipótese é que houve a inserção manual dos dados falsos no sistema de controle de acesso da unidade, o que sugere a possível participação interna de servidores. Os detentos teriam saído da penitenciária como se estivessem legalmente liberados, sem a necessidade de arrombamentos ou confrontos.

A Sejusp-MG emitiu uma nota oficial confirmando a ocorrência e afirmando que "todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos". A Polícia Civil também foi acionada e já iniciou as investigações para localizar os fugitivos e desarticular a rede criminosa por trás da fraude.