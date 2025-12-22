BRASIL

Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao general Augusto Heleno

Ex-ministro deverá usar tornozeleira e entregar os passaportes

Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:42

General Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão Crédito: Ton Molina/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta segunda-feira (22) prisão domiciliar ao general Augusto Heleno, 78, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por participação nos atos antidemocráticos em janeiro de 2023.

Alexandre de Moraes determinou que Heleno use tornozeleira eletrônica e entregue os passaportes. O general também está proibido de usar telefone celular e acessar as redes sociais. Ele está preso desde 25 de novembro em uma sala do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

A defesa solicitou a prisão domiciliar alegando os problemas de saúde enfrentados por Heleno. Um laudo médico elaborado por peritos da Polícia Federal apontou que o general apresenta “quadro demencial” em estado inicial e que a prisão em regime fechado poderia piorar a saúde de Heleno.

Moraes ainda determinou que Heleno deverá comunicar ao STF deslocamentos para realização de consultas médicas, exceto em casos de emergências.

No dia 28 de novembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer a favor da concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.