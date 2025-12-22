PRÊMIO MILIONÁRIO

Resultado da Lotofácil 3569, desta segunda-feira (22)

Prêmio foi de R$ 1,8 milhão

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:13

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3569 do jogo lotérico Lotofácil foi sorteado na noite desta segunda-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio foi de R$ 1,8 milhão.

Os números sorteados por volta das das 21h foram: 01-02-03-04-05-06-08-10-14-15-17-18-19-20-24

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago