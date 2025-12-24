CACHINA EM FAMÍLIA

Homem confessa triplo homicídio a marretadas contra esposa e enteados

Fim das buscas: Corpos são achados com sinais de violência após investigação de desaparecimento.

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:09

Homem mata mulher e enteados Crédito: Redes Sociais

Um crime bárbaro chocou o interior de São Paulo na manhã desta quarta-feira (24). Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após confessar ter assassinado a esposa e os dois enteados, de 8 e 11 anos, a golpes de marreta. O crime ocorreu na residência da família, localizada no bairro Solo Sagrado.

Vizinhos estranharam a falta das crianças e chamaram a polícia, que encontrou o autor no local do crime. Sem resistir à prisão, o homem confessou ter matado a esposa, Aline Cristina de Souza (32), e os enteados de 11 e 8 anos. A marreta utilizada nas execuções foi apreendida. Os nomes dos menores foram preservados.

Em depoimento preliminar à Polícia Civil, o agressor alegou que o crime teria sido motivado por uma discussão ocorrida na noite anterior. O delegado responsável pelo caso informou que os corpos apresentavam sinais de extrema violência, concentrados principalmente na região da cabeça.

"É uma cena de crime desoladora. O autor demonstrou frieza durante o relato e não demonstrou arrependimento imediato", afirmou o delegado de plantão da Central de Flagrantes.

O homem foi autuado por feminicídio e duplo homicídio qualificado, com agravantes devido à idade das crianças (vítimas menores de 14 anos) e à impossibilidade de defesa. Ele permanece detido e aguarda a audiência de custódia, prevista para ocorrer na manhã desta quinta-feira (25).