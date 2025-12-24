Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem confessa triplo homicídio a marretadas contra esposa e enteados

Fim das buscas: Corpos são achados com sinais de violência após investigação de desaparecimento.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:09

Homem mata mulher e enteados
Homem mata mulher e enteados Crédito: Redes Sociais

Um crime bárbaro chocou o interior de São Paulo na manhã desta quarta-feira (24). Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após confessar ter assassinado a esposa e os dois enteados, de 8 e 11 anos, a golpes de marreta. O crime ocorreu na residência da família, localizada no bairro Solo Sagrado.

Vizinhos estranharam a falta das crianças e chamaram a polícia, que encontrou o autor no local do crime. Sem resistir à prisão, o homem confessou ter matado a esposa, Aline Cristina de Souza (32), e os enteados de 11 e 8 anos. A marreta utilizada nas execuções foi apreendida. Os nomes dos menores foram preservados.

Em depoimento preliminar à Polícia Civil, o agressor alegou que o crime teria sido motivado por uma discussão ocorrida na noite anterior. O delegado responsável pelo caso informou que os corpos apresentavam sinais de extrema violência, concentrados principalmente na região da cabeça.

"É uma cena de crime desoladora. O autor demonstrou frieza durante o relato e não demonstrou arrependimento imediato", afirmou o delegado de plantão da Central de Flagrantes.

O homem foi autuado por feminicídio e duplo homicídio qualificado, com agravantes devido à idade das crianças (vítimas menores de 14 anos) e à impossibilidade de defesa. Ele permanece detido e aguarda a audiência de custódia, prevista para ocorrer na manhã desta quinta-feira (25).

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região. A perícia técnica trabalhou no local do crime durante toda a manhã para coletar evidências que ajudarão na conclusão do inquérito policial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ônibus com 40 passageiros tomba e duas pessoas morrem em rodovia de São Paulo

Polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão ligada a facção; líder é preso em São Paulo

Festa de Iemanjá em São Paulo é mais voltada para a fé do que a de Salvador

Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos

Tags:

Família Morte Feminicído são Paulo

Mais recentes

Imagem - Sistema prisional é alvo de fraude e detentos fogem utilizando credenciais falsas

Sistema prisional é alvo de fraude e detentos fogem utilizando credenciais falsas
Imagem - Aeronautas mantêm ameaça de greve na virada do ano

Aeronautas mantêm ameaça de greve na virada do ano
Imagem - Justiça derruba liminar e mantém novas regras da CNH para todo o país; entenda

Justiça derruba liminar e mantém novas regras da CNH para todo o país; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal
01

Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
03

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)