ACIDENTE

Ônibus com 40 passageiros tomba e duas pessoas morrem em rodovia de São Paulo

Criança e mulher morreram e outros 38 ficaram feridos

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:57

Ônibus estava em alta velocidade, segundo a polícia Crédito: Reprodução/EPTV

Um ônibus com 40 pessoas tombou em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na entrada de Jaboticabal, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (24). Uma criança de 3 anos e uma mulher de 30 anos morreram e os demais passageiros ficaram feridos.

O veículo saiu da capital São Paulo às 23h55 de terça-feira (23). O destino final era a cidade de Olímpia (SP), a cerca de 490 quilômetros. O tombamento aconteceu por volta das 6 horas. A viagem teve início com com 46 pessoas, sendo 44 passageiros e dois motoristas. Mas, no momento do acidente, alguns passageiros já haviam desembarcado.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR) do estado, o ônibus estava 100 km/h no trecho onde ocorreu o tombamento, que tem como velocidade máxima 40 km/h. As informações foram divulgadas pelo g1 de Ribeirão e Franca.

Edvan Nunes, supervisor de operações da empresa Grandino, responsável pelo ônibus, afirmou à EPTV, afiliada da TV Globo na região, que acredita que o motorista que conduzia o veículo na hora do acidente possa ter tido um mal súbito.