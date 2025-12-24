Acesse sua conta
Ônibus com 40 passageiros tomba e duas pessoas morrem em rodovia de São Paulo

Criança e mulher morreram e outros 38 ficaram feridos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:57

Ônibus estava em alta velocidade, segundo a polícia
Ônibus estava em alta velocidade, segundo a polícia Crédito: Reprodução/EPTV

Um ônibus com 40 pessoas tombou em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na entrada de Jaboticabal, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (24). Uma criança de 3 anos e uma mulher de 30 anos morreram e os demais passageiros ficaram feridos.

O veículo saiu da capital São Paulo às 23h55 de terça-feira (23). O destino final era a cidade de Olímpia (SP), a cerca de 490 quilômetros. O tombamento aconteceu por volta das 6 horas. A viagem teve início com com 46 pessoas, sendo 44 passageiros e dois motoristas. Mas, no momento do acidente, alguns passageiros já haviam desembarcado. 

De acordo com a  Polícia Militar Rodoviária (PMR) do estado, o ônibus estava 100 km/h no trecho onde ocorreu o tombamento, que tem como velocidade máxima 40 km/h. As informações foram divulgadas pelo g1 de Ribeirão e Franca.

Edvan Nunes, supervisor de operações da empresa Grandino, responsável pelo ônibus, afirmou à EPTV, afiliada da TV Globo na região, que acredita que o motorista que conduzia o veículo na hora do acidente possa ter tido um mal súbito.

"Esse trevo onde o ônibus tombou é paralelo à via. Não é rota da empresa. A gente não passa nesse trevo. Isso que a gente precisa estar apurando para ver o que aconteceu de verdade. O que pode ter acontecido, como é um trevo que inicia paralelamente à via, se o motorista teve um mal súbito e entrou nesse acesso, ele pode ter ocorrido de vir a colidir com a rotatória", disse. As causas do acidente serão investigadas. 

