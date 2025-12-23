Acesse sua conta
Criador do jogo "Call of Duty" morre aos 55 anos em acidente com Ferrari

Carreira deixou legado em franquias como "Battlefield", "Titanfall" e "Apex Legends".

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07:19

Vince Zampella
Vince Zampella Crédito: Divulgação

Vince Zampella, renomado desenvolvedor de jogos e cocriador da franquia "Call of Duty", morreu em um acidente de trânsito no domingo (21), aos 55 anos. A informação foi confirmada pela Electronic Arts, que lembrou a profunda influência de Zampella na indústria de videogames.

A Polícia Rodoviária da Califórnia informou que, por razões ainda desconhecidas, a Ferrari dirigida por Zampella saiu da estrada, colidiu com uma barreira de concreto e pegou fogo. O motorista e o passageiro, que foi ejetado do veículo, não resistiram aos ferimentos. Testemunhas registraram vídeos mostrando o carro vermelho destruído. A investigação sobre a causa do acidente continua.

Zampella começou sua carreira na década de 1990 como designer de jogos de tiro. Em 2002, cofundou a Infinity Ward e, no ano seguinte, lançou "Call of Duty", que rapidamente se tornou um dos jogos mais vendidos do mundo. Após deixar a Activision, fundou a Respawn Entertainment em 2010, estúdio responsável por títulos de sucesso como "Titanfall", "Apex Legends" e "Star Wars Jedi", que mais tarde foi adquirido pela Electronic Arts em 2017.

Na EA, ele revitalizou a franquia "Battlefield", sendo responsável pelo lançamento de "Battlefield 6" neste ano, que quebrou recordes de vendas. Ao longo de duas décadas, seus jogos de combate em massa conquistaram mais de 100 milhões de jogadores. Até hoje, "Call of Duty" mantém mais de 100 milhões de jogadores ativos por mês. Em 2016, Zampella disse ao site IGN: "Você tem o sonho de que o jogo será popular, mas acredito que nunca estamos realmente preparados para este nível de sucesso".

A Electronic Arts prestou homenagem ao profissional: "É uma perda inimaginável, e nossos corações estão com a família de Vince, seus entes queridos e todos aqueles que foram tocados por seu trabalho. A influência de Vince na indústria de videogames foi profunda e de grande alcance. O trabalho dele ajudou a moldar o entretenimento interativo moderno".

