Uber oferece R$ 21,5 mil para motoristas trocarem carros a combustão por elétricos

Programa concede bônus para incentivar a migração para veículos a bateria e apoiar metas ambientais da plataforma

Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:05

Uber Crédito: Reprodução

A Uber anunciou um subsídio de US$ 4 mil, o equivalente a cerca de R$ 21,5 mil, para motoristas que substituírem veículos a combustão por modelos 100% elétricos em algumas cidades dos Estados Unidos. A iniciativa busca reduzir o custo inicial de aquisição, apontado como a principal barreira para quem utiliza o carro como ferramenta de trabalho.

O anúncio ocorre em um contexto de redução de incentivos públicos à eletrificação da frota no país, o que pode desacelerar a adoção de veículos elétricos. Para a Uber, o cenário também representa um desafio para o cumprimento das metas ambientais já assumidas pela empresa.

Como funciona o programa?

O incentivo integra o programa Go Electric e, nesta fase inicial, contempla motoristas de Nova York, Califórnia, Colorado e Massachusetts. O subsídio vale para a compra de veículos elétricos novos ou usados.

Segundo a empresa, após se candidatar e ser aprovado, o motorista recebe o valor ao adquirir o carro elétrico. O bônus pode ser acumulado com incentivos estaduais, quando disponíveis, reduzindo ainda mais o custo final do veículo.

A Uber informou que tem como meta alcançar emissões líquidas zero até 2030 na América do Norte e na Europa, e até 2040 no restante do mundo. Como a frota é composta majoritariamente por veículos de motoristas parceiros, a transição depende diretamente das decisões individuais dos condutores.