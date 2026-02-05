Uber oferece R$ 21,5 mil para motoristas trocarem carros a combustão por elétricos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:05
A Uber anunciou um subsídio de US$ 4 mil, o equivalente a cerca de R$ 21,5 mil, para motoristas que substituírem veículos a combustão por modelos 100% elétricos em algumas cidades dos Estados Unidos. A iniciativa busca reduzir o custo inicial de aquisição, apontado como a principal barreira para quem utiliza o carro como ferramenta de trabalho.
O anúncio ocorre em um contexto de redução de incentivos públicos à eletrificação da frota no país, o que pode desacelerar a adoção de veículos elétricos. Para a Uber, o cenário também representa um desafio para o cumprimento das metas ambientais já assumidas pela empresa.
Uber
O incentivo integra o programa Go Electric e, nesta fase inicial, contempla motoristas de Nova York, Califórnia, Colorado e Massachusetts. O subsídio vale para a compra de veículos elétricos novos ou usados.
Segundo a empresa, após se candidatar e ser aprovado, o motorista recebe o valor ao adquirir o carro elétrico. O bônus pode ser acumulado com incentivos estaduais, quando disponíveis, reduzindo ainda mais o custo final do veículo.
A Uber informou que tem como meta alcançar emissões líquidas zero até 2030 na América do Norte e na Europa, e até 2040 no restante do mundo. Como a frota é composta majoritariamente por veículos de motoristas parceiros, a transição depende diretamente das decisões individuais dos condutores.
Com o subsídio, a empresa tenta manter o ritmo de eletrificação da frota diante da diminuição dos estímulos governamentais, oferecendo apoio financeiro para viabilizar a troca por veículos elétricos.