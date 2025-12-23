Acesse sua conta
Mulher morre e dois ficam feridos após acidente na região de Jacobina

Vítima morreu após capotamento de carro em que estava com marido e enteado

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:45

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma mulher de 26 anos morreu e dois ocupantes de um veículo ficaram feridos após um acidente na BA-131, no trecho entre Jacobina e Miguel Calmon, nesta segunda-feira (22). De acordo com o portal Augusto Urgente, a vítima fatal foi identificada como Silvana Dias.

Técnica de enfermagem, Silvana estava em um Fiat Strada com o marido, Agamenon Santos, e o enteado no momento do desastre. Os sobreviventes foram resgatados e encaminhados para atendimento médico em uma UPA próxima.

Posteriormente, houve a transferência dos sobreviventes para o Hospital Regional de Jacobina. Silvana teria sido projetada para fora do carro com a força do impacto, sendo assistida pelo Samu ainda consciente. No entanto, a caminho da unidade de saúde ela não resistiu e morreu

Nas redes sociais, o clima é de luto e indignação pela partida de Silvana. Informações sobre o sepultamento e o velório ainda são aguardadas, assim como boletins médicos sobre os feridos. A investigação sobre as circunstâncias do desastre ficará a cargo das autoridades competentes.

