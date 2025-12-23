CRIME

Cadela adotada por alunos do IFBA é morta a tiros

Polícia Civil investiga o caso

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:14

Instituição publicou nota de repúdio após morte de animal Crédito: Reprodução

Uma cadela adotada por alunos e funcionários do Instituto Federal da Bahia (Ifba), na cidade de Santo Antônio de Jesus, foi morta a tiros nas imediações da instituição de ensino. O animal foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (22), segundo nota divulgada pelo Ifba.

A instituição afirma que a cadela Mel não é a primeira vítima de violência no Ifba. "A comunidade acadêmica do Ifba manifesta seu repúdio aos atos de maus-tratos contra animais, em especial ao ocorrido com a cadela Mel, encontrada morta por disparo de arma de fogo nas imediações do campus", escreveu o instituto.

"A violência contra animais constitui crime, nos termos da legislação vigente, e representa uma grave violação aos princípios éticos, legais e de respeito à vida que norteiam essa instituição", acrescenta a nota.