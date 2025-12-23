Acesse sua conta
Homem é preso suspeito de envolvimento nas mortes de vereador e assessor na Bahia

Gleiber Júnior  se preparava para disputar vaga de deputado federal nas próximas eleições

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:51

Vereador Gleiber da Mota Fernandes (Avante)
Vereador Gleiber da Mota Fernandes (Avante) foi encontrado morto na zona rural de Santo Amaro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira (23) suspeito de participação nos assassinatos do vereador Gleiber Júnior, 36, e de seu assessor parlamentar, Diego Castro Reis, 23. Ambos foram mortos em uma fazenda na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, em novembro deste ano. 

Segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante pelo crime de porte de munição de uso restrito. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Amaro), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel situado no centro da cidade.

Também foi cumprida ordem judicial de prisão temporária contra o investigado pelo crime de homicídio. A identidade do homem não foi relevada pela polícia. Segundo apuração da TV Subaé, o homem era assessor do vereador. 

Vereador Gleiber Júnior foi assassinado

Com o suspeito, foram apreendidas 15 munições calibre 7,62, duas munições calibre 9mm e dois aparelhos celulares. Todo o material será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário

O crime 

O vereador Gleiber Júnior (Avante) e seu assessor, Diego Castro Reis, foram encontrados mortos no sítio da família do político, durante a madrugada de 9 de novembro, segundo informações confirmadas pela Polícia Militar. 

A notícia causou grande comoção entre os moradores e colegas do vereador, que era considerado uma figura ativa da política local. Gleiber Júnior tinha 36 anos, nasceu em 15 de julho de 1988, e exercia mandato na Câmara de Vereadores de Santo Amaro, onde integrava a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes.

Gleiber Júnior foi reeleito vereador nas eleições de 2024, com cerca de 956 votos, garantindo um novo mandato para o período 2025–2028. O político também se preparava para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições, tendo divulgado sua pré-candidatura.

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou nota oficial lamentando profundamente o falecimento do colega. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto.

