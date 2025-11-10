Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que se sabe sobre a execução de vereador e assessor na Bahia

Gleiber Júnior (Avante) e seu assessor, Diego Castro Reis, foram encontrados mortos na madrugada do domingo (9)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:52

Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior Crédito: Divulgação

O vereador Gleiber Júnior (Avante) e seu assessor, Diego Castro Reis, foram encontrados mortos com marcas de tiros na madrugada do domingo (9), no sítio da família do político às margens da BA-420, na zona rural de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Em nota enviada na tarde desta segunda (10), a Polícia informou que não há atualizações e segue investigando o caso.

Ainda não se sabe a motivação e nem como o crime aconteceu. Antes de ser morto, o vereador esteve na inauguração da loja União Motors, na Rua Noíde Cerqueira, em Feira de Santana, na noite do sábado (8). Mais tarde, Gleiber compartilhou fotos com amigos em uma confraternização da qual Diego também participou.

Vereador Gleiber Júnior foi assassinado

Vereador Gleiber Júnior por DivulgaçÃO
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Gleiber Júnior com Jerônimo por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior com eleitores por Divulgação
1 de 10
Vereador Gleiber Júnior por DivulgaçÃO

O corpo do vereador foi sepultado na manhã desta segunda-feira (10), no cemitério de Santo Amaro da Purificação. A despedida foi marcada por forte comoção e teve a presença de centenas de moradores da região. Ele deixa a mulher e duas filhas.

Vereador acumulava passagens na polícia

Vereador reeleito em 2024 com cerca de 956, Gleiber acumulava acumulava rixas e registros policiais. De acordo com processos judiciais movidos contra ele no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o parlamentar municipal foi investigado por crimes de ameaça, invasão de propriedade privada e receptação, crime pelo qual chegou a ser preso.

O vereador foi denunciado por ameaça após perseguir e bater de maneira proposital seu carro no veículo de um homem, que o denunciou à polícia. Na época, a vítima teria alegado que Gleiber teria ameaçado também duas mulheres. Apesar do relato e da investigação, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por falta de provas no ano de 2022.

Já em 2024, Gleiber virou alvo de um processo de reintegração de posse e acusado de invadir uma fazenda entre Euclides da Cunha e Canudos. Na ação de invasão, inclusive, a denunciante afirmou que o vereador teria ameaçado o caseiro do local para expulsá-lo. Gleiber chegou a afirmar que seria dono da propriedade, mas teve todos os documentos que sustentavam a versão rejeitados pelo juiz do caso.

Em 2019, o vereador foi preso em flagrante, na cidade de Feira de Santana, pelo crime de receptação. Gleiber pagou fiança de R$ 7 mil para ser liberado. Não há, no entanto, detalhes do que motivou a prisão do parlamentar municipal neste caso.

Reação de colegas na política

A morte de Gleiber gerou comoção entre pares políticos. A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou nota oficial lamentando profundamente o falecimento do colega. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto.

A Câmara também prestou solidariedade pela morte do assessor Diego Castro Reis, que trabalhava na Casa. “Diego dedicou-se com responsabilidade, ética e compromisso ao trabalho desempenhado. Neste momento de dor, a Câmara de Vereadores se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros sentimentos de pesar e gratidão por sua trajetória e convivência”, afirma a nota.

O partido Avante também se pronunciou após a execução do político. "Desejo força aos seus familiares e amigos, e que encontrem conforto neste momento de dor. Seu legado permanecerá vivo para sempre", publicou a legenda.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Quem era o vereador que acumulava passagens pela polícia e foi executado na Bahia

Vereador e assessor são mortos a tiros em fazenda na Bahia

Tags:

Bahia Crime Vereador

Mais recentes

Imagem - Execução pode ter ligação com sócios de empresa, diz pai de vereador morto na Bahia

Execução pode ter ligação com sócios de empresa, diz pai de vereador morto na Bahia
Imagem - Frente fria traz chuva para Salvador nos próximos dias; confira a previsão

Frente fria traz chuva para Salvador nos próximos dias; confira a previsão
Imagem - Enterro de padre morto em desabamento de marquise é marcado por choro e comoção de fiéis

Enterro de padre morto em desabamento de marquise é marcado por choro e comoção de fiéis

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador
01

Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador

Imagem - 5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)
02

5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
04

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira