Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Gleiber da Mota Fernandes, o Glauber Júnior, foi morto na madrugada de domingo (9)

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:00

Gleiber Júnior foi morto em sítio Crédito: Reprodução

Gleiber da Mota Fernandes, vereador de Santo Amaro que era mais conhecido como Gleiber Júnior (Avante) e foi executado a tiros na madruga de domingo (9), acumulava rixas e registros policiais. De acordo com processos judiciais movidos contra ele no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o parlamentar municipal foi investigado por crimes de ameaça, invasão de propriedade privada e receptação, crime pelo qual foi preso.

No caso de ameaça, o vereador foi denunciado por perseguir, ameaçar e bater de maneira proposital seu carro no veículo de um homem, que o denunciou a polícia. Na época, a vítima teria alegado que Gleiber teria ameaçado também duas mulheres. Apesar do relato e da investigação, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por falta de provas no ano de 2022.

Já em 2024, Gleiber virou alvo de um processo de reintegração de posse e acusado de invadir uma fazenda entre Euclides da Cunha e Canudos. Na ação de invasão, inclusive, a denunciante afirmou que o vereador teria ameaçado o caseiro do local para expulsá-lo. Gleiber chegou a afirmar que seria dono da propriedade, mas teve todos os documentos que sustentavam a versão rejeitados pelo juiz do caso.

Em 2019, o vereador foi preso em flagrante, na cidade de Feira de Santana, pelo crime de receptação. Gleiber pagou fiança de R$ 7 mil para ser liberado. Não há, no entanto, detalhes do que motivou a prisão do parlamentar municipal neste caso.

Política

Gleiber Júnior foi reeleito vereador nas eleições de 2024, com cerca de 956 votos, garantindo um novo mandato para o período 2025–2028. O político também se preparava para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições, tendo divulgado sua pré-candidatura.

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou nota oficial lamentando profundamente o falecimento do colega. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto.

A Câmara também prestou solidariedade pela morte do assessor Diego Castro Reis, que trabalhava na Casa. “Diego dedicou-se com responsabilidade, ética e compromisso ao trabalho desempenhado. Neste momento de dor, a Câmara de Vereadores se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros sentimentos de pesar e gratidão por sua trajetória e convivência”, afirma a nota.

O partido Avante também se pronunciou após a execução do político. "Desejo força aos seus familiares e amigos, e que encontrem conforto neste momento de dor. Seu legado permanecerá vivo para sempre", publicou a legenda.

Investigação

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a corporação informou que a investigação será conduzida pela Delegacia de Santo Amaro.

"De acordo com as informações preliminares, as vítimas foram mortas em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. Representantes das forças de segurança, incluindo as polícias Militar, Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), estiveram no local para realização dos procedimentos iniciais", diz a polícia em nota.