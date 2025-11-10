Acesse sua conta
Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Gleiber da Mota Fernandes, o Glauber Júnior, foi morto na madrugada de domingo (9)

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:00

Gleiber Júnior foi morto em sítio Crédito: Reprodução

Gleiber da Mota Fernandes, vereador de Santo Amaro que era mais conhecido como Gleiber Júnior (Avante) e foi executado a tiros na madruga de domingo (9), acumulava rixas e registros policiais. De acordo com processos judiciais movidos contra ele no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o parlamentar municipal foi investigado por crimes de ameaça, invasão de propriedade privada e receptação, crime pelo qual foi preso.

No caso de ameaça, o vereador foi denunciado por perseguir, ameaçar e bater de maneira proposital seu carro no veículo de um homem, que o denunciou a polícia. Na época, a vítima teria alegado que Gleiber teria ameaçado também duas mulheres. Apesar do relato e da investigação, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por falta de provas no ano de 2022.

Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Vereador Gleiber Júnior
Gleiber Júnior com Jerônimo
Vereador Gleiber Júnior com eleitores
Já em 2024, Gleiber virou alvo de um processo de reintegração de posse e acusado de invadir uma fazenda entre Euclides da Cunha e Canudos. Na ação de invasão, inclusive, a denunciante afirmou que o vereador teria ameaçado o caseiro do local para expulsá-lo. Gleiber chegou a afirmar que seria dono da propriedade, mas teve todos os documentos que sustentavam a versão rejeitados pelo juiz do caso.

Em 2019, o vereador foi preso em flagrante, na cidade de Feira de Santana, pelo crime de receptação. Gleiber pagou fiança de R$ 7 mil para ser liberado. Não há, no entanto, detalhes do que motivou a prisão do parlamentar municipal neste caso.

Política

Gleiber Júnior foi reeleito vereador nas eleições de 2024, com cerca de 956 votos, garantindo um novo mandato para o período 2025–2028. O político também se preparava para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições, tendo divulgado sua pré-candidatura.

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou nota oficial lamentando profundamente o falecimento do colega. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto.

A Câmara também prestou solidariedade pela morte do assessor Diego Castro Reis, que trabalhava na Casa. “Diego dedicou-se com responsabilidade, ética e compromisso ao trabalho desempenhado. Neste momento de dor, a Câmara de Vereadores se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros sentimentos de pesar e gratidão por sua trajetória e convivência”, afirma a nota.

O partido Avante também se pronunciou após a execução do político. "Desejo força aos seus familiares e amigos, e que encontrem conforto neste momento de dor. Seu legado permanecerá vivo para sempre", publicou a legenda.

Investigação

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a corporação informou que a investigação será conduzida pela Delegacia de Santo Amaro.

"De acordo com as informações preliminares, as vítimas foram mortas em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. Representantes das forças de segurança, incluindo as polícias Militar, Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), estiveram no local para realização dos procedimentos iniciais", diz a polícia em nota.

O corpo de Gleiber Júnior deve ser velado em Santo Amaro, mas ainda não há detalhes sobre o horário e o local do velório.

Bahia Crime Polícia Vereador Morto

