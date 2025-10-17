CRIME

Ex-vereador acusado de matar grávida na Bahia é condenado a 34 anos de prisão

Valdnei da Silva Caires foi condenado pela morte de Beatriz Pires da Silva, em Barra da Estiva, no sudoeste baiano

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:37

Corpo da jovem de 25 anos nunca foi encontrado Crédito: Reprodução

O ex-vereador baiano Valdnei da Silva Caires, acusado pelo desaparecimento de Beatriz Pires da Silva, foi condenado a 34 anos e 24 dias em julgamento na última quinta-feira (16), em Barra da Estiva, no sudoeste da Bahia. Grávida, a mulher de 25 anos desapareceu em 2023. O corpo dela nunca foi encontrado.

Valdnei foi preso no dia 21 de junho de 2023. Na denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o promotor de Justiça Alex Bezerra Bacellar relatou que a vítima teria desaparecido ao informar que iria encontrar o pai do seu filho no dia 13 de janeiro. A denúncia foi recebida pelo juízo de Barra da Estiva.

Valdnei da Silva Caires e Beatriz Pires da Silva 1 de 5

De acordo com as investigações, a vítima e o vereador tiveram uma relação amorosa. Ela tinha um filho com ele e estava grávida novamente quando foi morta. A acusação sustenta que a motivação do crime foi o fato de o denunciado não aceitar que a vítima divulgasse que ele era o pai da criança, “tendo em vista que o vereador gozava de grande prestígio na cidade”.

No início da investigação, a polícia fez buscas em uma fazenda e também no gabinete do vereador na Câmara e apreendeu o carro do sindicato e um computador, levados para perícia. Varreduras foram feitas em uma área de mata fechada, com ajuda de cães farejadores, em busca de Beatriz. O corpo não foi encontrado.