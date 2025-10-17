Acesse sua conta
Ex-vereador acusado de matar grávida na Bahia é condenado a 34 anos de prisão

Valdnei da Silva Caires foi condenado pela morte de Beatriz Pires da Silva, em Barra da Estiva, no sudoeste baiano

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:37

Valdinei foi preso pela morte de Beatriz, em Barra da Estiva
Corpo da jovem de 25 anos nunca foi encontrado Crédito: Reprodução

O ex-vereador baiano Valdnei da Silva Caires, acusado pelo desaparecimento de Beatriz Pires da Silva, foi condenado a 34 anos e 24 dias em julgamento na última quinta-feira (16), em Barra da Estiva, no sudoeste da Bahia. Grávida, a mulher de 25 anos desapareceu em 2023. O corpo dela nunca foi encontrado.

Valdnei foi preso no dia 21 de junho de 2023. Na denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o promotor de Justiça Alex Bezerra Bacellar relatou que a vítima teria desaparecido ao informar que iria encontrar o pai do seu filho no dia 13 de janeiro. A denúncia foi recebida pelo juízo de Barra da Estiva.

De acordo com as investigações, a vítima e o vereador tiveram uma relação amorosa. Ela tinha um filho com ele e estava grávida novamente quando foi morta. A acusação sustenta que a motivação do crime foi o fato de o denunciado não aceitar que a vítima divulgasse que ele era o pai da criança, “tendo em vista que o vereador gozava de grande prestígio na cidade”.

No início da investigação, a polícia fez buscas em uma fazenda e também no gabinete do vereador na Câmara e apreendeu o carro do sindicato e um computador, levados para perícia. Varreduras foram feitas em uma área de mata fechada, com ajuda de cães farejadores, em busca de Beatriz. O corpo não foi encontrado.

Valdnei negou as acusações e disse que não há provas contundentes contra ele.

