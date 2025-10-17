MORADIA

Estão abertas inscrições presenciais para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Quem já efetuou o cadastro pela internet, não precisa realizar a inscrição de forma presencial

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:39

Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Salvador está com inscrições presenciais abertas para o programa Minha Casa, Minha Vida. Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à sede da pasta, localizada no Edifício Roosevelt, na Rua da Bélgica, no bairro do Comércio, ao lado do Mercado Modelo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.



Quem já realizou o cadastro pela internet não precisa fazer a inscrição presencialmente.

No momento da inscrição, o candidato deve apresentar documentos como RG, CPF, telefone, e-mail, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os membros da família, além de outros documentos que possam ser solicitados para comprovar a situação socioeconômica.

A renda estipulada para a Faixa 1 é de até R$ 2.850. É considerada a renda bruta familiar, ou seja, a soma das rendas — sem descontos — das pessoas que compõem a família. Benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não entram no cálculo.

Após a inscrição, os dados passam por análise. Caso a família seja contemplada, os beneficiários serão informados para prosseguir com as etapas de aquisição do imóvel.

O programa é voltado para famílias com renda bruta mensal dentro dos limites definidos pelo governo, que não possuam imóvel em seu nome e não tenham sido beneficiadas anteriormente por outros programas habitacionais. Além disso, o Minha Casa, Minha Vida prioriza grupos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos e mulheres chefes de família, garantindo que o acesso à moradia seja direcionado a quem mais precisa.

O processo de inscrição é gratuito, e qualquer cobrança para intermediar o cadastro é ilegal.

Saiba como se cadastrar pela internet