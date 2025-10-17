Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estão abertas inscrições presenciais para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Quem já efetuou o cadastro pela internet, não precisa realizar a inscrição de forma presencial

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:39

Feirão da Semana Minha Casa, Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Salvador está com inscrições presenciais abertas para o programa Minha Casa, Minha Vida. Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à sede da pasta, localizada no Edifício Roosevelt, na Rua da Bélgica, no bairro do Comércio, ao lado do Mercado Modelo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Quem já realizou o cadastro pela internet não precisa fazer a inscrição presencialmente.

No momento da inscrição, o candidato deve apresentar documentos como RG, CPF, telefone, e-mail, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os membros da família, além de outros documentos que possam ser solicitados para comprovar a situação socioeconômica.

A renda estipulada para a Faixa 1 é de até R$ 2.850. É considerada a renda bruta familiar, ou seja, a soma das rendas — sem descontos — das pessoas que compõem a família. Benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não entram no cálculo.

Após a inscrição, os dados passam por análise. Caso a família seja contemplada, os beneficiários serão informados para prosseguir com as etapas de aquisição do imóvel.

Leia mais

Imagem - Mulher perde mais de R$ 180 mil em golpe tentando voltar com o ex

Mulher perde mais de R$ 180 mil em golpe tentando voltar com o ex

Imagem - Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

O programa é voltado para famílias com renda bruta mensal dentro dos limites definidos pelo governo, que não possuam imóvel em seu nome e não tenham sido beneficiadas anteriormente por outros programas habitacionais. Além disso, o Minha Casa, Minha Vida prioriza grupos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos e mulheres chefes de família, garantindo que o acesso à moradia seja direcionado a quem mais precisa.

O processo de inscrição é gratuito, e qualquer cobrança para intermediar o cadastro é ilegal.

Saiba como se cadastrar pela internet

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida'

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 2  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 1 por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 3  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 4  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 5  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 6  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 7  por Reprodução/Seinfra Salvador
Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
1 de 9
Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador

Tags:

Salvador Minha Casa Minha Vida

Mais recentes

Imagem - Outubro Rosa: IFBA realiza evento sobre saúde mamária de pessoas trans e travestis em Salvador

Outubro Rosa: IFBA realiza evento sobre saúde mamária de pessoas trans e travestis em Salvador
Imagem - Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado

Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado
Imagem - Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor
03

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'
04

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'