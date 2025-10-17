Acesse sua conta
Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Cerca de 2,7 milhões de pessoas estão aptas a solicitação da identificação profissional

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:33

Carteira Nacional Docente passa a ser emitida nessa quinta (16); veja os descontos que vai garantir
Carteira Nacional Docente passa a ser emitida nessa quinta (16) Crédito: Divulgação/MEC

Com a lei sancionada há pouco mais de um mês, a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) já entrou em vigor, nesta quinta-feira (16) e pode ser solicitada por professores de todo o país. Cerca de 2,7 milhões de pessoas estão aptas a solicitação da identificação profissional, que tem validade de até dez anos desde a sua expedição. O documento deve ser emitido por meio do sistema Mais Professores.

O documento é valido para professores em exercício nas redes pública e privada de todo o país de todos os níveis e etapas da educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Profissionais contratados temporariamente também podem solicitar a CNDB. 

Com o documento, os docentes poderão ter acesso facilitado aos descontos garantidos para a categoria, como meia-entrada em cinemas, teatros e shows, e a novos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil,  entre eles, cartões de crédito com condições especiais, desconto de 15% em hotéis, além de benefícios e vantagens do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerce e serviços de várias categorias.

Veja o passo a passo para solicitar a CNDB

Veja o passo a passo para solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB)

Acesse o sistema Mais Professores e fazer login com a conta gov.br por Reprodução
Verifique as informações e, caso estejam corretas, clique no botão “Confirmar dados” por Reprodução
Informe os dados de contato, como endereço completo, e-mail e telefone e clique em “Confirmar” por Reprodução
Selecione uma foto seguindo os critérios estabelecidos e aperte o botão "Enviar foto” por Reprodução
Verifique se todos os dados estão corretos e clique em “Confirmar emissão”. por Reprodução
Por fim, será disponibilizada a versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente e já dá acesso aos benefícios do programa. por Reprodução
1 de 6
Acesse o sistema Mais Professores e fazer login com a conta gov.br por Reprodução


  1. O primeiro passo é acessar o sistema Mais Professores (aqui) e fazer login com a conta gov.br. Em seguida, o professor deverá clicar no botão "Solicitar CNDB".
  2. Caso atenda aos critérios, o sistema apresentará, automaticamente, os dados pessoais e informações como vínculos com instituições de ensino, filiação e estado. O professor deverá, então, verificar as informações. Caso estejam corretas, basta clicar no botão “Confirmar dados”. Em caso de erro, será preciso entrar em contato com a instituição empregadora para correção.
  3. Após confirmar as informações, o professor deve informar os dados de contato, como endereço completo, e-mail e telefone. É importante ressaltar que todos os campos de preenchimento são obrigatórios. Em seguida, basta clicar em “Confirmar” para enviar as informações.
  4. A tela seguinte é para envio da foto que será utilizada na carteira. O professor deve verificar os parâmetros de upload exigidos, disponíveis no link "Orientações para a coleta da foto”, selecionar a imagem e apertar o botão "Enviar foto”.
  5. Na sequência, o sistema exibirá uma prévia da CNDB com foto e dados completos. Nessa tela, é importante verificar se todos os dados estão corretos. Em caso positivo, basta confirmar apertando o botão “Confirmar emissão”. Esse passo deve ser feito com cuidado, pois, uma vez confirmados os dados, essa operação não poderá ser desfeita. Em caso de informações erradas, o professor deve clicar no link “Ajustar informações" e corrigir o que for necessário.
  6. Por fim, será disponibilizada a versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente e já dá acesso aos benefícios do programa.

