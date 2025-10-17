BENEFÍCIOS

Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Cerca de 2,7 milhões de pessoas estão aptas a solicitação da identificação profissional



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:33

Carteira Nacional Docente passa a ser emitida nessa quinta (16) Crédito: Divulgação/MEC

Com a lei sancionada há pouco mais de um mês, a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) já entrou em vigor, nesta quinta-feira (16) e pode ser solicitada por professores de todo o país. Cerca de 2,7 milhões de pessoas estão aptas a solicitação da identificação profissional, que tem validade de até dez anos desde a sua expedição. O documento deve ser emitido por meio do sistema Mais Professores.

O documento é valido para professores em exercício nas redes pública e privada de todo o país de todos os níveis e etapas da educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Profissionais contratados temporariamente também podem solicitar a CNDB.

Com o documento, os docentes poderão ter acesso facilitado aos descontos garantidos para a categoria, como meia-entrada em cinemas, teatros e shows, e a novos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil, entre eles, cartões de crédito com condições especiais, desconto de 15% em hotéis, além de benefícios e vantagens do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerce e serviços de várias categorias.

Veja o passo a passo para solicitar a CNDB

