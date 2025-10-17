TRÂNSITO

Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado

Trecho havia sido bloqueado para a implantação do BRT

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 22:11

Avenida Vasco da Gama Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O retorno localizado em frente ao supermercado Hiperideal da Avenida Vasco da Gama será reaberto a partir deste sábado (18). O trecho havia sido bloqueado para a implantação do BRT.



Com a reabertura do retorno, os motoristas que estiverem na Vasco da Gama no sentido Rio Vermelho não precisarão mais fazer a conversão no Lucaia caso queiram voltar em direção ao Dique do Tororó.

A reabertura foi possível após a sincronização semafórica com o sistema de BRT, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Assim, sempre que os ônibus do BRT passarem, o semáforo ficará vermelho para quem precisar fazer o retorno.

A alteração, solicitada por moradores e comerciantes do entorno, vai reduzir o trajeto de condutores e melhorar o fluxo, especialmente nos horários de pico, facilitando o deslocamento dos motoristas e diminuindo pontos de retenção.