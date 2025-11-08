CRIME

Quem é o traficante do BDM que extorquia provedores e botou fogo em carro de empresa de internet em Salvador

Suspeito exigia pagamento de empresas para permanecer na Boa Vista de São Caetano

O traficante apontado como responsável por tentar controlar serviço de internet em Salvador foi identificado como Patrick dos Santos Silva, de 25 anos, conhecido como “PTK”. Ele foi morto nesta sexta-feira (7), após ser localizado na zona rural de Coração de Maria, no interior da Bahia. PTK era integrante da facção Bonde do Maluco (BDM) e havia fugido de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, depois da ação criminosa.

Segundo as investigações, Patrick extorquia provedores de internet, cobrando valores para permitir o funcionamento do serviço na região. No dia 8 de outubro, ele e comparsas atearam fogo em um carro de uma empresa de internet na localidade da Boa Vista de São Caetano, após a recusa do pagamento.

Durante a abordagem, Patrick reagiu atirando contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido, socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre 380, um carregador, munições e porções de drogas.