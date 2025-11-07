SEGURANÇA PÚBLICA

Traficante que tentou controlar uso de internet em São Caetano é morto pela polícia

Homem foi encontrado em Coração de Maria, no interior da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 22:11

Celulares e uma pistola foram encontrados com o suspeito Crédito: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA) localizou o traficante suspeito de tentar controlar o uso de internet no bairro de São Caetano, em Salvador. Ele foi atingido por tiros na tarde desta sexta-feira (7) e não resistiu aos ferimentos.



O homem, integrante de uma facção criminosa, havia fugido de Salvador, mas foi interceptado na cidade de Coração de Maria, no interior da Bahia.

“Na tentativa de prisão em Coração de Maria, houve confronto e o integrante da facção acabou ferido”, informou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, um carregador, munições e porções de drogas.

No dia 8 de outubro deste ano, o suspeito, junto com comparsas, foi responsável por atear fogo em um carro de uma empresa que fornece serviço de internet. O caso ocorreu na localidade da Boa Vista de São Caetano.