Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traficante que tentou controlar uso de internet em São Caetano é morto pela polícia

Homem foi encontrado em Coração de Maria, no interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 22:11

Celulares e uma pistola foram encontrados com o suspeito
Celulares e uma pistola foram encontrados com o suspeito Crédito: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA) localizou o traficante suspeito de tentar controlar o uso de internet no bairro de São Caetano, em Salvador. Ele foi atingido por tiros na tarde desta sexta-feira (7) e não resistiu aos ferimentos.

O homem, integrante de uma facção criminosa, havia fugido de Salvador, mas foi interceptado na cidade de Coração de Maria, no interior da Bahia.

“Na tentativa de prisão em Coração de Maria, houve confronto e o integrante da facção acabou ferido”, informou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Leia mais

Imagem - Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção

Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção

Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Imagem - PMs vão a júri popular por executar jovem no interior da Bahia

PMs vão a júri popular por executar jovem no interior da Bahia

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, um carregador, munições e porções de drogas.

No dia 8 de outubro deste ano, o suspeito, junto com comparsas, foi responsável por atear fogo em um carro de uma empresa que fornece serviço de internet. O caso ocorreu na localidade da Boa Vista de São Caetano.

“Não permitiremos a montagem de barricadas, a instalação clandestina de câmeras e a cobrança ilegal pela prestação de serviços. Seguiremos orientados pela inteligência, combatendo as facções”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Tags:

Salvador Internet Provedor de Internet

Mais recentes

Imagem - Influenciadora 'ervoafetiva' é liberada da prisão da Mata Escura

Influenciadora 'ervoafetiva' é liberada da prisão da Mata Escura
Imagem - Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem

Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem
Imagem - Domino’s oferece pizza de graça no dia do Enem; veja como ganhar

Domino’s oferece pizza de graça no dia do Enem; veja como ganhar

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'
02

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
03

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai
04

Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai