Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção

Dois foram presos na noite desta sexta-feira (7) no bairro de Santa Cruz; outros cinco ficaram feridos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:48

Suspeitos de sequestrar nutricionista Tâmara Ferreira foram encontrados no bairro de Santa Cruz
Suspeitos de sequestrar nutricionista Tâmara Ferreira foram encontrados no bairro de Santa Cruz Crédito: Reprodução

Dois suspeitos de envolvimento no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira foram presos na noite desta sexta-feira (7), no Complexo do Nordeste de Amaralina. Outros cinco suspeitos ficaram feridos durante a ação policial. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles são integrantes de uma facção criminosa. A profissional foi sequestrada nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães, na região que liga a Pituba ao Itaigara, em Salvador, na noite da última quinta-feira (6). 

Em vídeos compartilhados pelos próprios suspeitos nas redes sociais, os sete suspeitos aparecem, alguns deles com ferimentos e manchas de sangue espalhadas pelo chão, chamando moradores para a Rua Nove de Janeiro, que fica no bairro de Santa Cruz. Policiais teriam usado bombas de efeito moral para conter a população que acompanhava a ação. 

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7)

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia

Dois dos suspeitos se renderam e foram conduzidos para unidade policial não especificada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Armas, carregadores e munições foram apreendidos com o grupo.

Informações sobre suspeitos do sequestro podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

Entenda o caso

Tâmara Ferreira foi sequestrada na noite desta quinta-feira (6) na Praça Ana Lúcia Magalhães, na região da Pituba. Ela havia saído do edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, por volta das 19h. À imprensa, ela contou que havia estacionado o carro próximo à praça e, ao descer do veículo, foi abordada pelos criminosos. Ela se dirigia a um jantar com colegas nutricionistas, conduzindo o próprio carro, um Chevrolet Tracker preto, placa RDA 8E90.

Segundo a irmã, Fabiana, ela foi obrigada a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda.

Tâmara Ferreira

Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram

Fabiana registrou o desaparecimento em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). Ela foi localizada em um supermercado no bairro de Castelo Branco. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) apura o caso.

Tâmara Ferreira é conhecida nas redes sociais por ter um programa de emagrecimento para mulheres, acumulando mais de 23 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Ela aparece constantemente em entrevistas à TV Bahia. 

Além das dicas no perfil do Instagram, Tâmara tem um projeto para mulheres acima de 35 anos, o Reset 35+, que é um método criado especialmente para mulheres que estão passando por alterações hormonais, perda de energia, inchaço e dificuldade em eliminar gordura.

