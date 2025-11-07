CRIME

Nutricionista baiana foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix: 'Conta zerada'

Tâmara Ferreira foi encontrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:01

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/TV Bahia

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, que desapareceu ao sair do trabalho em Salvador, na noite de quinta-feira (6), foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix aos criminosos. Ela foi encontrada na manhã desta sexta-feira (7).

Tâmara saiu do edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, por volta das 19h. Inicialmente, a irmã de Tâmara, Fabiana Ferreira, disse que a nutricionista saiu do trabalho em direção a um evento com nutricionistas que aconteceria em Itapuã. O evento, no entanto, era na Pituba. Não há mais detalhes sobre o compromisso.

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) 1 de 14

Fabiana relata que uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil foi realizada pela conta da irmã por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda. De acordo com informações da TV Bahia, todo o valor que estava na conta da nutricionista foi transferido aos criminosos. Ela foi localizada em um supermercado no bairro de Castelo Branco.

O desaparecimento foi registrado em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o caso como desaparecimento.

Tâmara Ferreira 1 de 16