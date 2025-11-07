DESAPARECIMENTO

Nutricionista baiana desaparece ao sair do trabalho em Salvador

Tâmara Ferreira foi vista pela última vez no edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, desapareceu ao sair do trabalho em Salvador, na noite de quinta-feira (6). Ela foi vista pela última vez no edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves. Familiares e amigos não conseguem entrar em contato com a profissional.

De acordo com informações da irmã de Tâmara, Fabiana Ferreira, a nutricionista saiu para um jantar com outros nutricionistas em Itapuã, dirigindo o próprio carro, um Tracker Preto de placa RDA 8E90. Não há mais detalhes sobre o compromisso. Ela relata que uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil foi realizada pela conta da irmã por volta das 20h. Quem recebeu o valor foi um homem identificado como Jeferson Sena Lacerda.

Fabiana registrou o desaparecimento em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o desaparecimento da nutricionista. Qualquer informação sobre o paradeiro dela deve ser passada através do telefone 181.