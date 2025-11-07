Alvo de mais de dez denúncias, acusado de usar cães para atacar pessoas na Graça é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 07:40
Um homem acusado de usar cães para atacar pessoas na Graça, bairro de Salvador, foi preso n amanhã desta sexta-feira (7). O suspeito, que vive em situação de rua, é acusado de quatro crimes e tem contravenção penal.
De acordo com as investigações da polícia, pessoas eram ameaçadas e impedidas de transitar pela Avenida Euclides da Cunha pelo homem que utilizava cachorros para atacar as vítimas. Alvo de mais de dez denúncias, registradas na 14ª DT/Barra, ele é acusado dos crimes de lesão corporal, perigo para a vida ou saúde de outrem, dano ao patrimônio público e a contravenção penal de perturbação do sossego.
Homem ameaçava pessoas na Graça
A ação contou com a atuação de guarnições da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal. O investigado passará por exames de lesões corporais e seguirá preso à disposição da Justiça. Depois de resgatados pela GCM os animais serão encaminhados para uma instituição de acolhimento.