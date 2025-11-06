Fuzis, granada e submetralhadoras de facção carioca são apreendidos em distrito turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:54
Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública da Bahia apreenderam fuzis, pistolas, submetralhadora e granada na manhã desta quinta-feira (6), em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação faz parte da Operação Vértice I.
Foram cumpridas ordens judiciais contra integrantes de uma facção envolvidos com homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. O grupo também ameaçava os moradores através das redes sociais. Com postagens exibindo armas de fogo, eles tentavam impor toque de recolher.
Fuzis apreendidos em megaoperação do Rio
Durante a operação, cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos. As ações de inteligência e o patrulhamento ostensivo permanecerão intensificados por tempo indeterminado na região.
Informações sobre integrantes de facção podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.