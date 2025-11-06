OPERAÇÃO

Fuzis, granada e submetralhadoras de facção carioca são apreendidos em distrito turístico da Bahia

Cinco suspeitos ficaram feridos durante Operação Vértice I

Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública da Bahia apreenderam fuzis, pistolas, submetralhadora e granada na manhã desta quinta-feira (6), em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação faz parte da Operação Vértice I.

Foram cumpridas ordens judiciais contra integrantes de uma facção envolvidos com homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. O grupo também ameaçava os moradores através das redes sociais. Com postagens exibindo armas de fogo, eles tentavam impor toque de recolher.

Durante a operação, cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos. As ações de inteligência e o patrulhamento ostensivo permanecerão intensificados por tempo indeterminado na região.