Mais de 100 policiais ocupam dois bairros de Salvador em operação contra crimes violentos

Operação COA ocorre na manhã desta quinta-feira (6)

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:18

Polícia Civil Crédito: Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia ocupa dois bairros de Salvador na manhã desta quinta-feira (6), durante a Operação COA, que visa a melhoria da segurança da população, por meio de investigações baseadas na coleta de dados para subsidiar elucidações de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e crimes praticados contra o patrimônio.

De acordo com a Polícia Civil, a ocupação parcial também tem como objetivo a aproximação com a comunidade local. Idealizador da ação, o delegado-geral André Viana também participa das atividades na comunidade, junto com o delegado de operações Jorge Figueiredo. A ação ocorre em São Cristóvão e na Capelinha de São Caetano.

A partir das diligências realizadas por mais de 100 policiais civis, será promovido o reforço de dados para atividades investigativas e de inteligência policial. A integração entre investigação e aproximação com as comunidades está entre os principais objetivos da COA. Grupos responsáveis por tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa são os principais alvos da operação.

