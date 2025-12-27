BAHIA

Homem é preso em flagrante por agredir companheira adolescente em período de resguardo na Bahia

Ocorrência registrada em Biritinga mobilizou a Polícia Militar após denúncias de violência doméstica; vítima de 17 anos havia dado à luz recentemente e estava sob cuidados pós-parto.

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14:29

Delegacia de Serrinha onde homem está detido Crédito: Pedro Moraes/Governo da Bahia

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, nesta sexta-feira (26), sob a acusação de agredir a sua companheira, uma adolescente de 17 anos, no município de Biritinga, no interior da Bahia. O crime causou indignação na comunidade local pelo fato de a vítima estar em período de resguardo, tendo dado à luz recentemente.

A prisão ocorreu após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos da residência do casal e acionarem o batalhão local. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a adolescente com sinais de violência física. Segundo o relato da vítima às autoridades, as agressões ocorreram em meio a uma discussão, ignorando sua condição de saúde delicada devido ao pós-parto imediato.

O suspeito, que não teve o nome divulgado em conformidade com a Lei de Abuso de Autoridade, foi detido sem oferecer resistência e conduzido à Delegacia Territorial da região. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha, com o agravante de a vítima ser menor de idade e estar em situação de vulnerabilidade física.

A adolescente foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica e cuidados específicos de puerpério. A Polícia Civil já solicitou ao Judiciário a concessão de medidas protetivas de urgência para garantir que o agressor não retorne ao convívio da vítima após uma eventual soltura. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e garantir a proteção tanto da jovem quanto do recém-nascido.

O caso de Biritinga reflete um cenário alarmante de violência contra a mulher no estado. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o interior tem registrado um aumento no número de denúncias, o que as autoridades atribuem tanto à descentralização das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs) quanto ao maior encorajamento das vítimas em denunciar.