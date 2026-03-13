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Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia

Homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:02

Resgate foi feito em área de difícil acesso
Resgate foi feito em área de difícil acesso Crédito: Reprodução/Porto Seguro Notícias

Um turista do Rio de Janeiro precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após uma queda durante um sobrevoo de parapente nas falésias da Praia de Pitinga, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro (BA). A vítima ficou caída em uma área de difícil acesso e teve ferimentos no fêmur e na clavícula. O caso foi registrado na quinta-feira (12). 

Com o apoio de populares e instrutores de parapente que estavam na região, os bombeiros conseguiram chegar onde o turista estava. O local é de difícil acesso, com presença de rio para travessia, vegetação nativa e ausência de trilhas definidas.

Resgate foi feito em área de difícil acesso

Resgate foi feito em área de difícil acesso por Reprodução/Porto Seguro Notícias
Resgate foi feito em área de difícil acesso por Reprodução/Porto Seguro Notícias
Resgate foi feito em área de difícil acesso por Reprodução/Porto Seguro Notícias
Resgate foi feito em área de difícil acesso por Reprodução/Porto Seguro Notícias
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Resgate foi feito em área de difícil acesso por Reprodução/Porto Seguro Notícias

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem apresentava possíveis fraturas no fêmur e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo. A vítima foi imobilizada pelos bombeiros em uma prancha rígida para garantir a segurança durante a remoção.

Os militares realizaram a retirada do homem até o início da Praia de Pitinga. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, para atendimento médico especializado.

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