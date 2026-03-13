SUL DO ESTADO

Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia

Homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:02

Resgate foi feito em área de difícil acesso Crédito: Reprodução/Porto Seguro Notícias

Um turista do Rio de Janeiro precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após uma queda durante um sobrevoo de parapente nas falésias da Praia de Pitinga, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro (BA). A vítima ficou caída em uma área de difícil acesso e teve ferimentos no fêmur e na clavícula. O caso foi registrado na quinta-feira (12).

Com o apoio de populares e instrutores de parapente que estavam na região, os bombeiros conseguiram chegar onde o turista estava. O local é de difícil acesso, com presença de rio para travessia, vegetação nativa e ausência de trilhas definidas.

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De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem apresentava possíveis fraturas no fêmur e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo. A vítima foi imobilizada pelos bombeiros em uma prancha rígida para garantir a segurança durante a remoção.