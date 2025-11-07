CRIME

Nutricionista pediu ajuda em supermercado após ser abandonada por sequestradores

Tâmara Ferreira foi encontrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador



Yan Inácio

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:03

Tâmara Ferreira foi encontra nesta sexta Crédito: Reprodução/TV Bahia

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, que foi sequestrada ao sair do trabalho em Salvador, na noite de quinta-feira (6), pediu ajuda a funcionários de um supermercado após ser abandonada em uma rua no bairro de Castelo Branco nesta sexta (7). Ela estava com marcas de agressão após ter sofrido coronhadas dos bandidos.

Logo depois de ser encontrada, Tâmara disse à TV Bahia que os sequestradores eram muito violentos e diziam a todo instante que a matariam. De acordo com a irmã da vítima, Fabiana Ferreira, Tâmara saiu na noite da quinta para um jantar com outros nutricionistas em Itapuã, dirigindo o próprio carro, um Tracker Preto de placa RDA 8E90.

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) 1 de 14

Fabiana relata que uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil foi realizada pela conta da irmã por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda. De acordo com informações da TV Bahia, todo o valor que estava na conta da nutricionista foi transferido aos criminosos.

O desaparecimento foi registrado em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o caso como desaparecimento.

Quem é Tâmara Ferreira

Tâmara Ferreira é conhecida nas redes sociais por ter um programa de emagrecimento para mulheres e tem mais de 23 mil seguidores no Instagram. Ela aparece constantemente em entrevistas à TV Bahia. A última ocorreu no dia 1º agosto, quando explicou que o feijão é um aliado no processo de emagrecimento.

Tâmara Ferreira 1 de 16