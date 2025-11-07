Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nutricionista pediu ajuda em supermercado após ser abandonada por sequestradores

Tâmara Ferreira foi encontrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Yan Inácio

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:03

Tâmara Ferreira foi encontarda ne
Tâmara Ferreira foi encontra nesta sexta Crédito: Reprodução/TV Bahia

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, que foi sequestrada ao sair do trabalho em Salvador, na noite de quinta-feira (6), pediu ajuda a funcionários de um supermercado após ser abandonada em uma rua no bairro de Castelo Branco nesta sexta (7). Ela estava com marcas de agressão após ter sofrido coronhadas dos bandidos.

Logo depois de ser encontrada, Tâmara disse à TV Bahia que os sequestradores eram muito violentos e diziam a todo instante que a matariam. De acordo com a irmã da vítima, Fabiana Ferreira, Tâmara saiu na noite da quinta para um jantar com outros nutricionistas em Itapuã, dirigindo o próprio carro, um Tracker Preto de placa RDA 8E90.

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7)

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia
1 de 14
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7) por Reprodução/TV Bahia

Fabiana relata que uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil foi realizada pela conta da irmã por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda. De acordo com informações da TV Bahia, todo o valor que estava na conta da nutricionista foi transferido aos criminosos.

O desaparecimento foi registrado em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o caso como desaparecimento.

Quem é Tâmara Ferreira

Tâmara Ferreira é conhecida nas redes sociais por ter um programa de emagrecimento para mulheres e tem mais de 23 mil seguidores no Instagram. Ela aparece constantemente em entrevistas à TV Bahia. A última ocorreu no dia 1º agosto, quando explicou que o feijão é um aliado no processo de emagrecimento.

Tâmara Ferreira

Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
1 de 16
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram

Além das dicas no perfil do Instagram, Tâmara tem um projeto para mulheres acima de 35 anos, o Reset 35+, que é um método criado especialmente para mulheres que estão passando por alterações hormonais, perda de energia, inchaço e dificuldade em eliminar gordura.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é a nutricionista baiana que foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix

Nutricionista baiana foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix: 'Conta zerada'

Nutricionista baiana é encontrada após desaparecer ao sair do trabalho em Salvador

Nutricionista baiana desaparece ao sair do trabalho em Salvador

Mais recentes

Imagem - Shopping Bela Vista abre oficialmente a campanha Papai Noel dos Correios

Shopping Bela Vista abre oficialmente a campanha Papai Noel dos Correios
Imagem - Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção

Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção
Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes