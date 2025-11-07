Acesse sua conta
Quem é a nutricionista baiana que foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix

Tâmara Ferreira foi encontrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:05

Nutricionista Tâmara Ferreira é encontrada após desaparecer em Salvador
Nutricionista Tâmara Ferreira é encontrada após desaparecer em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia e Divulgação

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, que desapareceu ao sair do trabalho em Salvador, na noite de quinta-feira (6), foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix aos criminosos. Ela é conhecida nas redes sociais por ter um programa de emagrecimento para mulheres e tem mais de 23 mil seguidores no Instagram. 

Na rede social, ela compartilha conteúdos sobre emagrecimento e alimentação saudável. Figura conhecida nos veículos de imprensa de Salvador, Tâmara aparece constantemente em entrevistas à TV Bahia. A última ocorreu no dia 1º agosto, quando explicou que o feijão é um aliado no processo de emagrecimento. 

Além das dicas no perfil do Instagram, Tâmara tem um projeto para mulheres acima de 35 anos, o Reset 35+, que é um método criado especialmente para mulheres que estão passando por alterações hormonais, perda de energia, inchaço e dificuldade em eliminar gordura.

Crime

Tâmara saiu do edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, por volta das 19h. Inicialmente, a irmã dela, Fabiana Ferreira, disse que a nutricionista saiu do trabalho em direção a um evento com nutricionistas que aconteceria em Itapuã. O evento, no entanto, era na Pituba. Não há mais detalhes sobre o compromisso. 

Fabiana relata que uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil foi realizada pela conta da irmã por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda. De acordo com informações da TV Bahia, todo o valor que estava na conta da nutricionista foi transferido aos criminosos. Ela foi localizada em um supermercado no bairro de Castelo Branco, na manhã desta sexta-feira (7).

O desaparecimento foi registrado em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o caso como desaparecimento. 

Tags:

Bahia Salvador

