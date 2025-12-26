FALTA DE AR

Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida'

Os bombeiros foram chamados e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu

A jovem Kelly Larissa Chiele, 26 anos, morreu após sentir dores no peito e tentar ir sozinha para o hospital em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Militar, Kelly Larissa passou mal dentro do carro dela, na garagem do condomínio onde morava, e morreu no local. O namorado dela, Pedro Henrique Vechi, informou ao G1 SC que, antes de desmaiar, a vítima conseguiu ligar para a sogra, que correu para o local. Os bombeiros foram chamados e tentaram reanimar a vítima. De acordo com os socorristas, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O caso foi registrado na segunda-feira (22), mas ganhou repercussão nesta sexta (26). O velório ocorreu em Farroupilha (RS) na quarta-feira (24). "Quando minha mãe chegou, ela já estava desmaiada, sem vida, no carro com a porta aberta, dedos e boca roxa. Minha mãe desesperada gritou ajuda, chamaram o Samu, mas não foi a tempo suficiente", contou o namorado. Kelly trabalhava como recepcionista em uma academia onde o namorado era instrutor. Ela queria começar a cursar Educação Física em breve.

"Não tinha histórico nenhum, foi algo do nada. Ela sentiu falta de ar e dor na quinta feira e domingo. Como eu estava junto com ela no final de semana inteiro, acalmei e passou tudo. Mas não suspeitamos disso. Falei para ela, na segunda-feira, ir ao médico ver", relatou.