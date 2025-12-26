Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida'

Os bombeiros foram chamados e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:30

Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida'
Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida' Crédito: Reprodução

A jovem Kelly Larissa Chiele, 26 anos, morreu após sentir dores no peito e tentar ir sozinha para o hospital em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Militar, Kelly Larissa passou mal dentro do carro dela, na garagem do condomínio onde morava, e morreu no local. O namorado dela, Pedro Henrique Vechi, informou ao G1 SC que, antes de desmaiar, a vítima conseguiu ligar para a sogra, que correu para o local. Os bombeiros foram chamados e tentaram reanimar a vítima. De acordo com os socorristas, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O caso foi registrado na segunda-feira (22), mas ganhou repercussão nesta sexta (26). O velório ocorreu em Farroupilha (RS) na quarta-feira (24). "Quando minha mãe chegou, ela já estava desmaiada, sem vida, no carro com a porta aberta, dedos e boca roxa. Minha mãe desesperada gritou ajuda, chamaram o Samu, mas não foi a tempo suficiente", contou o namorado. Kelly trabalhava como recepcionista em uma academia onde o namorado era instrutor. Ela queria começar a cursar Educação Física em breve.

Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida'

Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida' por Reprodução
Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida' por Reprodução
Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida' por Reprodução
1 de 3
Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida' por Reprodução

"Não tinha histórico nenhum, foi algo do nada. Ela sentiu falta de ar e dor na quinta feira e domingo. Como eu estava junto com ela no final de semana inteiro, acalmei e passou tudo. Mas não suspeitamos disso. Falei para ela, na segunda-feira, ir ao médico ver", relatou.

Os pais da jovem moram no Rio Grande do Sul. Ela vivia sozinha em Itajaí. O namorado a descreveu como uma pessoa alegre e sorridente. "Nunca esquecerei da gargalhada dela, do seu sorriso e dos seus olhos esverdeados que eram os mais bonitos do mundo. Nunca fez mal a ninguém. Era a mulher da minha vida, minha companheira, parceira para tudo", declarou o namorado. A jovem gostava de dança, cantar e treinar. Era apaixonada pela cachorra, uma golden retriever chamada Cacau.

Mais recentes

Imagem - Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor até segunda-feira (29)

Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor até segunda-feira (29)
Imagem - Ex-diretor da PRF levou pitbull e sacos de ração em fuga para Paraguai

Ex-diretor da PRF levou pitbull e sacos de ração em fuga para Paraguai
Imagem - Shih tzu morre após ser esquecida dentro de carro de pet shop: 'Acabaram com o nosso Natal'

Shih tzu morre após ser esquecida dentro de carro de pet shop: 'Acabaram com o nosso Natal'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva
01

3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
02

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
03

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde