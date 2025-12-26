Acesse sua conta
Ex-diretor da PRF levou pitbull e sacos de ração em fuga para Paraguai

Ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o país vizinho para evitar o cumprimento da pena

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 21:18

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques levou um cachorro da raça pitbull, ração e tapetes higiênicos durante a fuga para o Paraguai. Condenado a 24 anos e 6 meses de prisão na ação penal do Núcleo 2 da trama golpista, o ex-diretor cumpria prisão domiciliar, mas rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o país vizinho para evitar o cumprimento da pena. A fuga ocorreu na madrugada de Natal.

Vasques foi preso, nesta sexta-feira (26), no Aeroporto Internacional Silvio Pettiross, em Assunção, ao tentar embarcar para El Salvador com passaporte falso. Ele deverá ser entregue à Polícia Federal nas próximas horas. Imagens do circuito interno de TV do prédio do ex-diretor, localizado em São José (SC), mostram Silvinei colocando seu cachorro e sacos de ração no carro utilizado para fuga, que foi iniciada por volta das 19h22 da quarta-feira (24), véspera de Natal.

“Aproximadamente às 19h14min, colocou mais coisas no banco de trás, inclusive ração e muitos sacos de tapete higiênico para cães, pelo lado do passageiro. Aproximadamente às 19h22min, foi para o carro carregando potes comedouros para ração e conduzindo um cachorro, aparentando ser da raça pitbull, e saiu”, relatou a PF ao STF. 

Após ser informado sobre a fuga, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do ex-diretor. Ainda não há informações sobre o estado do cachorro.

