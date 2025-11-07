JUSTIÇA

PMs vão a júri popular por executar jovem no interior da Bahia

Caso ocorreu em maio de 2023

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:43

Em abril deste ano, o MPBA e a SSP deflagraram três operações contra policiais militares Crédito: Divulgação

Três policiais militares investigados pela morte do jovem Kailan Oliveira de Jesus, ocorrida no município de Jequié, no centro-norte do estado. Na quinta-feira (6), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) acatou o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) para rever a sentença da Vara Criminal de Jequié, que havia absolvido sumariamente os policiais. O Poder Judiciário também decretou a prisão cautelar dos PMs, identificados como Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias.

Segundo o MP-BA, a morte de Kailan ocorreu por execução sumária, com recurso que impossibilitou sua defesa e por motivo torpe, "tendo sido praticada por agentes do Estado que abusaram de sua autoridade, forjaram provas e manipularam a cena do crime, apresentando posteriormente uma versão inverídica dos fatos à autoridade policial”. Eles ressaltaram que a materialidade do crime é incontestável e os indícios de autoria são robustos.

As investigações apontam que, no dia 10 de maio de 2023, os policiais invadiram a residência da irmã de Kailan de Jesus, retirando ela e os filhos de dentro da casa, onde permaneceram sozinhos com a vítima. Minutos depois, com Kailan desarmado e sem apresentar qualquer resistência, os PMs atiraram contra ele.