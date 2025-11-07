Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PMs vão a júri popular por executar jovem no interior da Bahia

Caso ocorreu em maio de 2023

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:43

Em abril deste ano, o MPBA e a SSP deflagraram três operações contra policiais militares
Em abril deste ano, o MPBA e a SSP deflagraram três operações contra policiais militares Crédito: Divulgação

Três policiais militares investigados pela morte do jovem Kailan Oliveira de Jesus, ocorrida no município de Jequié, no centro-norte do estado. Na quinta-feira (6), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) acatou o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) para rever a sentença da Vara Criminal de Jequié, que havia absolvido sumariamente os policiais. O Poder Judiciário também decretou a prisão cautelar dos PMs, identificados como Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias.

Segundo o MP-BA, a morte de Kailan ocorreu por execução sumária, com recurso que impossibilitou sua defesa e por motivo torpe, "tendo sido praticada por agentes do Estado que abusaram de sua autoridade, forjaram provas e manipularam a cena do crime, apresentando posteriormente uma versão inverídica dos fatos à autoridade policial”. Eles ressaltaram que a materialidade do crime é incontestável e os indícios de autoria são robustos.

Leia mais

Imagem - Fábrica clandestina de pimenta em conserva é fechada por condições insalubres

Fábrica clandestina de pimenta em conserva é fechada por condições insalubres

Imagem - Em alerta laranja, cidade baiana registra chuva de granizo e casas destelhadas

Em alerta laranja, cidade baiana registra chuva de granizo e casas destelhadas

Imagem - Segundo suspeito de matar cabeleireira em Salvador é preso

Segundo suspeito de matar cabeleireira em Salvador é preso

As investigações apontam que, no dia 10 de maio de 2023, os policiais invadiram a residência da irmã de Kailan de Jesus, retirando ela e os filhos de dentro da casa, onde permaneceram sozinhos com a vítima. Minutos depois, com Kailan desarmado e sem apresentar qualquer resistência, os PMs atiraram contra ele.

Os PMs foram presos pela primeira vez em dezembro de 2024 no sudoeste baiano, durante a deflagração da ‘Operação Choque de Ordem’, que investigou o envolvimento deles na morte. Foram presos novamente em março de 2025, quando a Justiça acatou recurso do MP contra decisão de soltura da Vara Criminal de Jequié.

Tags:

Polícia Polícia Militar

Mais recentes

Imagem - Shopping Bela Vista abre oficialmente a campanha Papai Noel dos Correios

Shopping Bela Vista abre oficialmente a campanha Papai Noel dos Correios
Imagem - Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção

Suspeitos de participação no sequestro de nutricionista são integrantes de facção
Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes