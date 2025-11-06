Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 23:45
Uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Goiânia e da Polícia Civil resultou na interdição de uma fábrica clandestina de produtos em conserva. No local, as equipes encontraram pequi e pimenta sendo produzidos em condições precárias de higiene, sem CNPJ e sem registro junto à Vigilância Sanitária.
De acordo com o delegado Humberto Teófilo, dirigente da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, os produtos eram armazenados em garrafas PET reaproveitadas e barris sujos, além de utilizarem ingredientes em decomposição. Segundo ele, alguns potes apresentavam fungos e forte odor.
Fábrica clandestina de conservas foi interditada
Após a preparação, o envase e a embalagem, os produtos eram comercializados em centros de abastecimento, como o Ceasa.
O local foi interditado pela Vigilância Sanitária na última terça-feira (4), e o responsável foi autuado pela Polícia Civil com base no artigo 268 do Código Penal, que trata de infrações de medidas sanitárias preventivas.