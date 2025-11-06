Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fábrica clandestina de pimenta em conserva é fechada por condições insalubres

Foram encontrados barris sujos e ingredientes em decomposição

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 23:45

Fábrica foi interditada
Fábrica foi interditada Crédito: Reprodução

Uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Goiânia e da Polícia Civil resultou na interdição de uma fábrica clandestina de produtos em conserva. No local, as equipes encontraram pequi e pimenta sendo produzidos em condições precárias de higiene, sem CNPJ e sem registro junto à Vigilância Sanitária.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, dirigente da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, os produtos eram armazenados em garrafas PET reaproveitadas e barris sujos, além de utilizarem ingredientes em decomposição. Segundo ele, alguns potes apresentavam fungos e forte odor.

Fábrica clandestina de conservas foi interditada

Fábrica foi interditada por Reprodução
Fábrica foi interditada por Reprodução
Fábrica foi interditada por Reprodução
Fábrica foi interditada por Reprodução
Fábrica foi interditada por Reprodução
Fábrica foi interditada por Reprodução
1 de 6
Fábrica foi interditada por Reprodução

Após a preparação, o envase e a embalagem, os produtos eram comercializados em centros de abastecimento, como o Ceasa.

VEJA CASOS SIMILARES

Fábrica clandestina de produto hospitalar é interditada por irregularidades

Saiba quais são 32 postos de combustível interditados em operação que apura ligação com o PCC

Buffet clandestino é fechado após Vigilância encontrar baratas e alimentos vencidos

O local foi interditado pela Vigilância Sanitária na última terça-feira (4), e o responsável foi autuado pela Polícia Civil com base no artigo 268 do Código Penal, que trata de infrações de medidas sanitárias preventivas.

Mais recentes

Imagem - Médica suspeita de mandar matar farmacêutica faz exame de corpo delito cantando: 'voltarei para buscar o seu amor'

Médica suspeita de mandar matar farmacêutica faz exame de corpo delito cantando: 'voltarei para buscar o seu amor'
Imagem - Brasil pode ter até 30 dias de racionamento de água por ano até 2050; entenda

Brasil pode ter até 30 dias de racionamento de água por ano até 2050; entenda
Imagem - Ameaças do CV a empresa de energia do Pará geram alerta e põem COP30 em risco

Ameaças do CV a empresa de energia do Pará geram alerta e põem COP30 em risco

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas
01

Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)
04

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)