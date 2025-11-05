PRODUÇÃO

Fábrica clandestina de produto hospitalar é interditada por irregularidades

Policiais encontraram indícios de falsificação

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:07

Fábrica clandestina foi fechada Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de compressas de gaze hospitalar foi interditada após a Polícia Civil de Goiás identificar irregularidades no local. O espaço fica localizado na Avenida do Povo, no bairro Vila Mutirão, em Goiânia, e foi alvo de fiscalização da Central Geral de Flagrantes (1ª DRP).

No local, os policiais encontraram máquinas de corte e dobra de tecido tipo gaze, caixas contendo compressas embaladas manualmente e embalagens com o nome e o CNPJ de uma empresa de São Paulo, indicando falsificação de procedência e uso indevido de dados de terceiros.

Também foram localizadas notas fiscais que comprovam o fornecimento das compressas para clínicas e estabelecimentos de saúde em Goiânia, o que agrava o risco à saúde pública, já que o material era produzido sem qualquer autorização da Anvisa e sem condições sanitárias adequadas.

A responsável administrativa pelo local foi identificada e será ouvida. O proprietário não se encontrava presente no momento da fiscalização.