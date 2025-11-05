Saiba quais são 32 postos de combustível interditados em operação que apura ligação com o PCC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:39
Durante ações da Operação Carbono Oculto 86, ao menos 49 postos de combustíveis foram interditados em cidades dos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), a operação investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas aos principais investigados, além de realizar o bloqueio de bens e contas bancárias das empresas listadas, na manhã desta quarta-feira (5).
Segundo as investigações, o grupo paulista utilizava uma complexa rede de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. Tradicionalmente ligado ao tráfico e à lavagem de dinheiro, o PCC teria expandido sua atuação para o setor de combustíveis, utilizando “laranjas” para movimentar milhões de reais em operações suspeitas. Além da lavagem de dinheiro, a investigação detectou um padrão de fraudes graves: adulteração de combustíveis, prática que causa prejuízo direto ao consumidor, riscos à segurança e evasão fiscal.
Operação Carbono Oculto 86
De acordo com informações do G1 PI, a lista dos postos interditados inclui:
Teresina
Parnaíba
Altos
Lagoa do Piauí
Picos
Canto do Buriti
Uruçuí
Oeiras
Miguel Leão
São João da Fronteira
Demerval Lobão
Dom Inocêncio
Segundo a SPP-PI, a investigação teve início após a venda da Rede de Postos HD para a Pima Energia Participações Ltda, empresa criada apenas seis dias antes da assinatura dos contratos.
Há indícios de que a compradora funcionava como empresa de fachada, ligada ao Jersey Fundo de Investimento em Participações e à Altinvest Gestão de Recursos — nomes já citados na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal e pelo Ministério da Justiça em agosto de 2025, que desmantelou um esquema de R$ 52 bilhões comandado por integrantes do PCC no setor de combustíveis.
De acordo com a Polícia Civil, apesar da venda, os postos continuaram sendo administrados pelos antigos proprietários. Além disso, as novas empresas eram formalmente chefiadas por ex-funcionários dos mesmos empresários — pessoas com perfil socioeconômico incompatível com o de donos de holdings milionárias.
As autoridades já mapearam mais de 70 empresas envolvidas no esquema, incluindo postos, construtoras, distribuidoras, transportadoras e fintechs.
As provas reunidas pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Piauí (LAB-LD/PC-PI) confirmam que os fundos e empresas que compraram os postos piauienses estão diretamente vinculados aos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada em São Paulo.
Entre os nomes em comum está Rogério Garcia Peres, gestor da Altinvest, apontada como uma das principais fintechs usadas pelo PCC para movimentar recursos de origem ilícita.