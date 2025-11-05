LAVAGEM DE DINHEIRO

Saiba quais são 32 postos de combustível interditados em operação que apura ligação com o PCC

Estabelecimentos estão em Piauí, Maranhão e Tocantins

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:39

Operação Carbono Oculto 86 Crédito: Divulgação

Durante ações da Operação Carbono Oculto 86, ao menos 49 postos de combustíveis foram interditados em cidades dos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), a operação investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas aos principais investigados, além de realizar o bloqueio de bens e contas bancárias das empresas listadas, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo as investigações, o grupo paulista utilizava uma complexa rede de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. Tradicionalmente ligado ao tráfico e à lavagem de dinheiro, o PCC teria expandido sua atuação para o setor de combustíveis, utilizando “laranjas” para movimentar milhões de reais em operações suspeitas. Além da lavagem de dinheiro, a investigação detectou um padrão de fraudes graves: adulteração de combustíveis, prática que causa prejuízo direto ao consumidor, riscos à segurança e evasão fiscal.

De acordo com informações do G1 PI, a lista dos postos interditados inclui:

Teresina

Posto HD 06 – Buenos Aires Posto HD 14 / Posto Diamante 14 – Zoobotânico Posto HD 05 – Mafrense Posto HD 03 – São Raimundo Posto HD 13 – Fátima Posto HD 09 – Santa Isabel Posto HD 01 – Noivos Posto HD 10 / Posto Diamante 10 – Centro Posto HD 19 – São Sebastião Posto HD 18 – Itararé Posto HD 02 – São Raimundo Posto HD 04 – Dirceu II Posto HD 08 / Posto Diamante 08 – Cidade Nova Posto HD 07 / Posto Diamante 07 – Santo Antônio Posto HD 20 – Angelim HD Petróleo Premium Ltda – Parque Itararé

Parnaíba

Posto HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra) Posto HD 34 – Av. Deputado Pinheiro Machado (bairro Piauí)

Altos

Posto HD 32 – BR-343, Km 302 (zona rural) Posto HD 17 / Posto Diamante 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho)

Lagoa do Piauí

HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759 Posto HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659

Picos

Posto HD 24 / Posto Diamante 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira Posto HD 22 / Posto Diamante 22 – BR-316, Km 307, bairro Altamira

Canto do Buriti

Posto HD 21 / Posto Diamante 21 – PI-141, Km 657, zona rural Posto HD 29 – PI-141, Km 04, zona rural

Uruçuí

Posto HD 26 – PI-247, Km 23, zona rural

Oeiras

Posto HD 15 / Posto Diamante 15 – Av. Transamazônica, bairro Rodagem de Picos



Miguel Leão

Posto HD 16 / Posto Diamante 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva

São João da Fronteira

Posto HD 33 – BR-222, Km 05, Tucunzal

Demerval Lobão

Posto HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro

Dom Inocêncio

Posto HD 23 / Posto Diamante 23 - Gleba Gleba de Terras em Umbuzeiro Velho

Investigação

Segundo a SPP-PI, a investigação teve início após a venda da Rede de Postos HD para a Pima Energia Participações Ltda, empresa criada apenas seis dias antes da assinatura dos contratos.

Há indícios de que a compradora funcionava como empresa de fachada, ligada ao Jersey Fundo de Investimento em Participações e à Altinvest Gestão de Recursos — nomes já citados na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal e pelo Ministério da Justiça em agosto de 2025, que desmantelou um esquema de R$ 52 bilhões comandado por integrantes do PCC no setor de combustíveis.

De acordo com a Polícia Civil, apesar da venda, os postos continuaram sendo administrados pelos antigos proprietários. Além disso, as novas empresas eram formalmente chefiadas por ex-funcionários dos mesmos empresários — pessoas com perfil socioeconômico incompatível com o de donos de holdings milionárias.

As autoridades já mapearam mais de 70 empresas envolvidas no esquema, incluindo postos, construtoras, distribuidoras, transportadoras e fintechs.

As provas reunidas pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Piauí (LAB-LD/PC-PI) confirmam que os fundos e empresas que compraram os postos piauienses estão diretamente vinculados aos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada em São Paulo.