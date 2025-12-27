Aeronave de pequeno porte cai no mar na praia de Copacabana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14:47
Um avião monomotor caiu no mar na tarde deste sábado (27) na praia de Copacabana, uma das mais famosas do Rio de Janeiro, na altura do Posto 4. A aeronave, do tipo ultraleve, realizava um serviço de publicidade quando houve o acidente. O piloto morreu.
A queda ocorreu na altura da Rua Santa Clara por volta das 12h30, segundo informações da TV Globo. O quartel do Corpo de Bombeiros de Copacabana foi acionado às 12h34. Banhistas que estavam na praia filmaram o momento que a aeronave caiu no mar.
Por volta das 13 horas, equipes do Corpo de Bombeiros atuavam no local com motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo. A aeronave partiu do aeroporto de Jacarepaguá e era pilotada por um homem que estava no primeiro dia de trabalho. Ele, o único ocupante, morreu no acidente. A informação foi confirmada pelo subprefeito da Zona Sul do Rio, Bernardo Rubião, ao g1.
Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AGB na praia de Copacabana.